Потери России в Украине уже превысили 185 тысяч солдат, - Генштаб

По данным на утро пятницы, 21 апреля, украинские военные ликвидировали за сутки 630 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 185050 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 6 ББМ и 8 БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.04.23 ориентировочно составили:

Как сообщалось, ВСУ отбили 60 атак россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои ведутся за город Бахмут.

Напомним, в ночь на 21 апреля на территории Украины была объявлена масштабная воздушная тревога. Россияне запускали дроны в Киев, также взрывы раздавались в Харькове и Славянске.

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