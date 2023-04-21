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Потери России в Украине уже превысили 185 тысяч солдат, - Генштаб

Фото: Генштаб обновил данные по потерям России в Украине на 21 апреля (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

По данным на утро пятницы, 21 апреля, украинские военные ликвидировали за сутки 630 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 185050 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 6 ББМ и 8 БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.04.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 185050 (+630) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3668 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин - 7126 (+6) ед,
  • артиллерийских систем - 2827 (+2) ед,
  • РСЗО - 539 (+0) ед,
  • средства ПВО - 285 (+0) ед,
  • самолетов - 308 (+0) ед,
  • вертолетов - 293 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2394 (+8),
  • крылатые ракеты - 911 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5713 (+6) ед,
  • специальная техника - 334 (+2)

Как сообщалось, ВСУ отбили 60 атак россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои ведутся за город Бахмут.

Напомним, в ночь на 21 апреля на территории Украины была объявлена масштабная воздушная тревога. Россияне запускали дроны в Киев, также взрывы раздавались в Харькове и Славянске.

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