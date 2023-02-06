Войска РФ ведут бои у Бахмута, и из-за отсутствие взаимодействия несут потери, - Генштаб

Оккупанты пытаются наступать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. В ходе боев в районе города Бахмута отмечается полное отсутствие координации и взаимодействия среди войск РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

За прошедшие сутки подразделения ВСУ отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Васюковка, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Каменка, Северное, Первомайское, Веселое, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

В то же время противник нанес 4 ракетных удара по гражданской инфраструктуре Харькова и Дружковки на Доннечине и совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам Херсона. Есть погибшие и раненые.

На Волынском , Полесском , Северском и Слобожанском направлениях наступательных вражеских группировок не обнаружено. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Сеньковка Черниговской области; Нововасиловка, Середина-Буда, Сопич, Бояро-Лежачие, Волфин и Александровка в Сумской области и Нескучное, Терновое, Старица, Бударки Харьковской области.

, , и направлениях наступательных вражеских группировок не обнаружено. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Сеньковка Черниговской области; Нововасиловка, Середина-Буда, Сопич, Бояро-Лежачие, Волфин и Александровка в Сумской области и Нескучное, Терновое, Старица, Бударки Харьковской области. На Купянском направлении враг стрелял по районам населенных пунктов Песчаное, Ивановка, Кучеровка, Кисловка и Котляровка Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.

направлении враг стрелял по районам населенных пунктов Песчаное, Ивановка, Кучеровка, Кисловка и Котляровка Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области. На Лиманском направлении под огонь врага попали Терны Донецкой области и Макеевка, Невское, Краснопоповка, Кременная, Кузьмино, Диброва – Луганской.

направлении под огонь врага попали Терны Донецкой области и Макеевка, Невское, Краснопоповка, Кременная, Кузьмино, Диброва – Луганской. На Бахмутском направлении огневому воздействию подверглись более 25 районов населенных пунктов, среди них - Спорное, Белогоровка, Николаевка, Раздолевка, Красная Гора, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Тарасовка, Курдюмовка, Озаряновка и Нью-Йорк Донецкой области.

направлении огневому воздействию подверглись более 25 районов населенных пунктов, среди них - Спорное, Белогоровка, Николаевка, Раздолевка, Красная Гора, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Тарасовка, Курдюмовка, Озаряновка и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении под артиллерийские обстрелы попали Семеновка, Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское, Веселое, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.

направлении под артиллерийские обстрелы попали Семеновка, Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское, Веселое, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка. На Новопавловском направлении танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Большая Новоселка и Нескучное Донецкой области.

направлении танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Большая Новоселка и Нескучное Донецкой области. На Запорожском направлении под огневое влияние попали более 30 населенных пунктов. Среди них – Новополь, Ольговское, Полтавка, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Новоандреевка, Степное и Каменское Запорожской области.

направлении под огневое влияние попали более 30 населенных пунктов. Среди них – Новополь, Ольговское, Полтавка, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Новоандреевка, Степное и Каменское Запорожской области. На Херсонском направлении обстрелам, в частности, подверглись Херсон, а также Золотая Балка, Гавриловка, Качкаровка, Милово, Берислав, Веселое, Ивановка, Никольское, Чернобаевка, Антоновка, Днепровское и Гончарное Херсонской области. Всего около 20 населенных пунктов.

Противник продолжает нести потери. Так, в населенном пункте Васильевка Запорожской области, оккупанты обустроили местную детскую больницу под военный госпиталь для раненых военнослужащих вооруженных сил российской федерации. Прием детей в больницу прекращен.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения врага и удар по позициям его зенитно-ракетных комплексов. А подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили пункт управления, 8 районов сосредоточения живой силы противника и состав боеприпасов.