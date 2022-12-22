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Потери России убитыми перевалили за 100 тысяч военных

Фото: потери России убитыми перевалили за 100 тысяч военных (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Потери россиян с начала полномасштабного вторжения перевалили за отметку в 100 тысяч военных. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 660 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 22.12 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 100 400 (+660) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3003 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 5981 (+2) ед,
  • артиллерийских систем - 1978 (+6) ед,
  • РСЗО - 413 (+1) ед,
  • средства ПВО - 212 (+0) ед,
  • самолетов - 283 (+1) ед,
  • вертолетов - 267 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1693 (+5),
  • крылатые ракеты - 653 (+0),
  • корабли /катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4615 (+7) ед,
  • специальная техника - 178 (+0).

Напомним, ранее в Офисе президента заявили, что в целом реальное количество погибших оккупантов может колебаться от 100 до 120 тысяч человек и объяснили почему.

Добавим, по данным Минобороны Британии, большинство опытных военных РФ уже мертвы.

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