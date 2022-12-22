Потери России убитыми перевалили за 100 тысяч военных

Потери россиян с начала полномасштабного вторжения перевалили за отметку в 100 тысяч военных. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 660 оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 22.12 ориентировочно составили:
Напомним, ранее в Офисе президента заявили, что в целом реальное количество погибших оккупантов может колебаться от 100 до 120 тысяч человек и объяснили почему.
Добавим, по данным Минобороны Британии, большинство опытных военных РФ уже мертвы.
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