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Втрати Росії убитими перевалили за 100 тисяч військових

Фото: втрати Росії убитими перевалили за 100 тисяч військових (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення перевалили за позначку в 100 тисяч військових. За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 660 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.12 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 100400 (+660) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3003 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5981 (+2) од,
  • артилерійських систем - 1978 (+6) од,
  • РСЗВ - 413 (+1) од,
  • засоби ППО - 212 (+0) од,
  • літаків - 283 (+1) од,
  • гелікоптерів - 267 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1693 (+5),
  • крилаті ракети - 653 (+0),
  • кораблі /катери - 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4615 (+7) од,
  • спеціальна техніка ‒ 178 (+0).

Нагадаємо, раніше в Офісі президента заявили, загалом реальна кількість загиблих окупантів може коливатися від 100 до 120 тисяч осіб та пояснили чому.

Додамо, за даними Міноборони Британії більшість досвідчених військових РФ вже мертві.

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