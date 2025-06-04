Потери России на фронте упали до минимума за год, - британская разведка

Как отмечается в сводке, по состоянию на конец мая 2025 года Россия потеряла около 980 человек потерь (убитыми и ранеными) с момента начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Согласно данным Генерального штаба Украины, за первые пять месяцев 2025 года Россия, вероятно, потеряла около 196 тысяч человек.

При этом уровень потерь российских войск в текущем году демонстрирует тенденцию к снижению: в январе 2025 года было зафиксировано 48 тысяч потерь, тогда как в мае - 34,5 тысяч, что стало самым низким месячным показателем за год и показывает снижение на 28%.



По данным британской разведки, снижение активности российских войск в первые месяцы 2025 года, вероятно, привело к уменьшению потерь.

"Однако в случае наращивания атак вдоль линии фронта в Украине, уровень потерь, с высокой вероятностью, вновь возрастет", - отмечают в Минобороны Британии.