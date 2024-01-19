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Потери россиян под Авдеевкой значительно возросли за последние недели, - Буданов

Фото: Кирилл Буданов, начальник ГУР Минобороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Потери российских оккупантов в попытках захватить Авдеевку значительно выросли в последнее время.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии Financial Times заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Буданов прокомментировал информацию американской разведки о потерях РФ, которую обнародовали в середине декабря прошлого года. В США утверждали, что с начала штурмов в районе Авдеевки в октябре россияне потеряли на этом направлении более 13 тысяч человек, а также более 220 боевых машин. 

Начальник ГУР, реагируя на такую информацию, отметил, что в последние недели эти цифры значительно возросли. При этом более детальную статистику он не раскрыл. 

Неназванный западный чиновник в комментарии FT допустил, что в ноябре 2023 года россияне теряли в среднем тысячу солдат ранеными и погибшими ежедневно. 

Он также уточнил, что Украина занимала "сильную оборонную позицию" вокруг Авдеевки. 

Бои за Авдеевку

Напомним, российские оккупанты с начала октября усилили наступление в районе Авдеевки. Они пытаются окружить, а затем взять под свой контроль город. 

При этом бойцы ВСУ держат оборону. Они наносят оккупантам очень большие потери в живой силе и технике. 

Стоит заметить, что сегодня, 19 января, спикер Таврического направления Александр Штупун раскрыл тактику россиян в районе Авдеевки

 

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АвдеевкаДонецкая областьГлавное управление разведкиГУРКирилл Буданов