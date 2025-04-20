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Потери россиян за сутки составляют 950 солдат и 168 единиц техники, - Генштаб

Фото: россияне потеряли значительно меньше личного состава из-за перемирия Путина (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 19 на 20 апреля, армия России потеряла на фронте 960 солдат и 49 артиллерийских систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.04.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 941 100 (+950) человек ликвидировано;
  • танков - 10 677 (+1) ед;
  • боевых бронированных машин - 22 271 (+5) ед;
  • артиллерийских систем - 26 649 (+49) ед;
  • РСЗО - 1368 ед;
  • средства ПВО - 1139 ед;
  • самолетов - 370 ед;
  • вертолетов - 335 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 33 240 (+64) ед;
  • крылатых ракет - 3148 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 45 274 (+112) ед;
  • специальной техники - 3859 (+1) ед.

Ситуация на фронте и перемирие РФ

Российский диктатор Владимир Путин в одностороннем порядке объявил перемирие сроком 30 часов. Оно длится с 18:00 субботы 19 апреля до полуночи с воскресенья на понедельник 21 апреля.

Силы обороны получили приказ не проводить наступательные операции, но им разрешено отвечать зеркально на нарушение прекращения огня.

Впрочем, де-факто россияне продолжают боевые действия и обстрелы на отдельных направлениях фронта.

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