Потери РФ сейчас самые большие за всю войну: военный объяснил причину

Отвечая на вопрос, наблюдаются ли какие-нибудь накопления сил и средств, чтобы с эффектом внезапности россияне могли мощно ударить по Украине в январе накануне инаугурации Трампа, Федоренко отметил, что от противника можно ожидать все что угодно.

"Что касается сил и средств противника, так или иначе, Харьковская область для врага остается тем, что они не смогли реализовать и ищут новые резервы для того, чтобы наращивать свои боевые способности и иметь возможность подлезть к административным границам города Харькова", - сказал военный.

Однако, по его мнению, россиянам не удастся это сделать.

"Что касается в целом этого "режима камикадзе", на всех войсках противника просто потери самые большие за всю войну. Это обусловлено как раз тем, что Путин не понимает, как будет дальше действовать Трамп. И ему нужно максимально отхватить для того, чтобы иметь дополнительные аргументы в потенциальной коммуникации с США", - отметил Федоренко.