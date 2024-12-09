Потери РФ с 2022 года составляют почти 755 000 солдат, - Генштаб

За последние сутки с 8 на 9 декабря потери врага на фронте составили 1220 солдат. Всего с начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла 754 590 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.12.24 ориентировочно составили:

Напомним, по данным американского Института изучения войны (ISW), Россия за время осенних наступлений 2024 года потеряла примерно 125 800 солдат. По подсчетам аналитиков, противников терял примерно 53 военных за километр захваченной территории.

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