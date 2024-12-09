Потери РФ с 2022 года составляют почти 755 000 солдат, - Генштаб
Фото: за сутки ВСУ уничтожили 18 ББМ, 22 БпЛА и 24 единицы автотехники РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
За последние сутки с 8 на 9 декабря потери врага на фронте составили 1220 солдат. Всего с начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла 754 590 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.12.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 754 590 (+1220) человек;
- танков - 9519 ед.;
- боевых бронированных машин - 19 589 (+18) ед.;
- артиллерийских систем - 21 061 (+3) ед.;
- РСЗО - 1253 ед.;
- средства ПВО - 1023 ед.;
- самолетов - 369 ед.;
- вертолетов - 329 ед.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня - 20 093 (+22) ед;
- крылатых ракет - 2859 (+2) ед.;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 30 989 (+24) ед;
- специальной техники - 3636 (+1) ед.
Напомним, по данным американского Института изучения войны (ISW), Россия за время осенних наступлений 2024 года потеряла примерно 125 800 солдат. По подсчетам аналитиков, противников терял примерно 53 военных за километр захваченной территории.
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