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ВСУ имели успех возле Суджи, а оккупанты продвинулись под Торецком и Селидово: карты ISW

Понедельник 21 октября 2024 05:07
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ВСУ имели успех возле Суджи, а оккупанты продвинулись под Торецком и Селидово: карты ISW Фото: в ISW рассказали о ситуации на фронте в Украине (facebook.com/easternforce)
Автор: Владимир Костырин

Силы обороны Украины имели успех севернее Суджи Курской области. Вместе с тем российские оккупанты продвинулись вблизи Торецка и Селидово Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

Операция ВСУ в России

Украинские военные недавно продвинулись севернее Суджи Курской области. Геолокационные кадры от 20 октября показывают, что ВСУ продвинулись к востоку от Черкасского Поречья (севернее Суджи).

Российские источники ISW утверждали, что войска РФ атаковали возле Малой Локни и Плехово, а ВСУ атаковали юго-восточнее Коренево вблизи Кругленького и Леонидово.

Связанный с Кремлем российский "военкор" заявил, что информация о захвате путинскими войсками Плехово не подтверждена.

ВСУ имели успех возле Суджи, а оккупанты продвинулись под Торецком и Селидово: карты ISW

Ни украинские, ни российские источники ISW не сообщали об атаках в Глушковском районе (к западу от главного "украинского плацдарма" в Курской области) 20 октября.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

Российские захватчики 19 и 20 октября продолжали наступательные операции вблизи Волчанска и Старицы Харьковской области, но никакого подтвержденного продвижения не было.

ВСУ имели успех возле Суджи, а оккупанты продвинулись под Торецком и Селидово: карты ISW

Операция РФ №2 - Луганская область

Сообщается, что войска РФ продвинулись вблизи Купянска. Российские блогеры утверждали, что путинские войска продвинулись в центральной и южной части Кругляковки и оккупировали по меньшей мере половину села. Однако в ISW не нашли подтверждения.

Российские источники утверждали, что 19 октября войска РФ провели три отдельных механизированных штурма Кругляковки.

Путинские войска вели наступательные действия в районе Голубовки, возле Кучеровки, Новоосиново, Лозовой, Колсиновки, Кругляковки, Степной Новоселовки, Грековки, Новомихайловки, Ямполевки, Новосадово, Заречного, Тернов и возле Серебрянки 19 и 20 октября.

Российский источник ISW утверждает, что российская авиация наносит удары по неопределенным украинским переходам через реку Оскол.

ВСУ имели успех возле Суджи, а оккупанты продвинулись под Торецком и Селидово: карты ISW

Операция РФ №3 - Донецкая область

Ни украинские, ни российские источники ISW не сообщали о наступательных операциях россиян на Северском направлении 20 октября.

ВСУ имели успех возле Суджи, а оккупанты продвинулись под Торецком и Селидово: карты ISW

20 октября войска РФ продолжали наступление в районе Часового Яра, однако подтвержденных изменений линии фронта не было.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ продвинулись в Октябрьском микрорайоне в восточной части Часового Яра и к югу от города, но в ISW не нашли подтверждения.

Представитель Луганской группировки войск ВСУ майор Анастасия Бобовникова заявила, что оккупанты пытаются пересечь канал Северский Донец-Донбасс в гражданском - это военное преступление, если это подтвердится, отмечают аналитики.

19 и 20 октября российские захватчики продолжали штурмовые действия возле самого Часового Яра, в направлении Ступочек, Предтечино и Андреевки.

ВСУ имели успех возле Суджи, а оккупанты продвинулись под Торецком и Селидово: карты ISW

Российские оккупанты недавно продвинулись вблизи Торецка. Геолокационные кадры, опубликованные 20 октября, показывают, что войска РФ продвинулись северо-восточнее Нелиповки и вдоль улицы Дружбы в центре Торецка.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска также продвинулись к югу от Торецка, включая Нью-Йорк, но в ISW не наблюдали визуального подтверждения дальнейшего продвижения россиян в этом районе.

19 и 20 октября войска РФ продолжали наступательные действия в районе Александро-Шултыно, вблизи самого Торецка и в районе Щербиновки.

ВСУ имели успех возле Суджи, а оккупанты продвинулись под Торецком и Селидово: карты ISW

Войска РФ недавно незначительно продвинулись к юго-востоку от Покровска и юго-востоку от населенного пункта. Геолокационные кадры от 20 октября показывают, что оккупанты продвинулись на северо-восточную окраину Селидово.

Российские блогеры утверждали, что путинские войска продвинулись по неопределенным улицам в восточной части Селидово, и атакуют поселок с севера и юга.

Ряд российских "военкоров" рассказывал, что войска РФ продвинулись к окрестностям Вишневого с юга вдоль железнодорожной линии.

Российские блогеры также утверждали, что путинские войска продвинулись к Воздвиженке и возле Горняка, но в ISW не нашли подтверждения.

19 и 20 октября войска РФ продолжали наступление в районах Воздвиженки, Луча, Миролюбовки и Новоторецка, а также в районе Сухого Яра, Михайловки, Селидово, Новодмитровки, Горняка, Желанное Второе и Зоряного.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ будто бы отразили украинскую механизированную контратаку численностью во взвод возле Цукурино.

ВСУ имели успех возле Суджи, а оккупанты продвинулись под Торецком и Селидово: карты ISW

20 октября российские оккупанты продолжали наступательные действия восточнее Курахового, однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало.

Российские блогеры утверждали, что войска РФ продвинулись дальше в пределах и к югу от Максимилиановки, но в ISW не нашли подтверждения.

19 и 20 октября российские захватчики штурмовали вблизи Максимилиановки и Курахово.

20 октября войска РФ продолжали наступление юго-западнее Донецка в районе Угледара, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ продвинулись в районе Екатериновки, Антоновки и Богоявленки, и продвинулись на 4,5 км вглубь в направлении Новоукраинки, но в ISW не нашли подтверждения.

Один российский блогер рассказывал, что войска РФ якобы захватили до 45% Екатериновки, но сейчас эксперты ISW считают, что оккупанты контролируют не более 30% населенного пункта.

19 и 20 октября войска РФ продолжали штурмы вблизи Антоновки, Екатериновки, Елизаветовки, Водяного и Богоявленки.

Ни украинские, ни российские источники ISW не сообщали о наземной активности войск РФ в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей 20 октября.

ВСУ имели успех возле Суджи, а оккупанты продвинулись под Торецком и Селидово: карты ISW

"Южная ось"

19 и 20 октября российские оккупанты продолжали штурмы вблизи Работино и северо-восточнее Работино около Малой Токмачки, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.

ВСУ имели успех возле Суджи, а оккупанты продвинулись под Торецком и Селидово: карты ISW

Российские захватчики продолжали атаковать в восточной части Херсонской области 19 и 20 октября, но никакого продвижения не было.

ВСУ имели успех возле Суджи, а оккупанты продвинулись под Торецком и Селидово: карты ISW

Ситуация на фронте

Напомним, ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 20 октября сообщалось, что с начала суток на фронте произошло 167 боевых столкновений.

Также в военном командовании рассказали, что российские оккупанты больше всего давили на двух направлениях в Донецкой области.

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