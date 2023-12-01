Потери РФ в Украине превысили 330 тысяч оккупантов, - Генштаб

Потери России в войне в Украине к утру пятницы, 1 декабря, составляют 1280 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 330 040 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 13 танков, 32 ББМ и 22 артсистемы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.12.23 ориентировочно составили:
По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Воины в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра.
В то же время, согласно отчету Института изучения войны (ISW), украинские войска продолжают ведение наступательных операций по нескольким направлениям. ВСУ удерживают позиции на левом берегу Херсонской области и пытаются продвинуться к югу от Крынок.
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