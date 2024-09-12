На фронте зафиксировано 93 боя, 23 еще продолжаются, - Генштаб о ситуации на фронте

На линии фронта в Украине по состоянию на 22:00, 11 сентября, в течение суток зафиксировано 93 боевых столкновения. Горячее всего на Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечерний отчет Генерального штаба ВСУ в Telegram.

Российские обстрелы

За сегодняшний день российские оккупанты нанесли пять ракетных ударов и 49 авиационных ударов с применением 59 КАБов, 625 ударов дронами-камикадзе и осуществили 3671 обстрел позиций украинских войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении оккупанты в течение дня совершили три атаки вблизи Гатища, Липцев и Тихого. Подразделения Сил обороны успешно отразили дважды наступательные действия противника, еще одно боестолкновение продолжается.

"Предварительно, сегодня враг потерял 108 окупантов убитыми и ранеными, также украинские военнослужащие уничтожили две боевые бронированные машины, две артиллерийские системы, четыре единицы автомобильной и две единицы специальной техники. Кроме того, повреждены шесть артиллерийских систем, одна боевая бронированная машина и одна боевая бронированная машина техники врага", - говорится в сообщении.

На Купянском направлении Силы обороны отражали 16 атак противника в районе Лозовой, Синьковки, Глушковки, Стельмаховки и Андреевки, до сих пор продолжаются три боестолкновения, ситуация контролируемая.

Десять раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться в направлении населенных пунктов Макеевки, Невского, Тернов, Грековки, Дружелюбовки и Тевердохлебового, где защитники Украины успешно отразили все атаки.

На Северском направлении в течение дня украинские защитники успешно отразили один штурм врага в районе Выемки.

При поддержке авиации враг пять раз пытался вклиниться в оборону ВСУ на Торецком направлении. В течение дня оккупанты атаковали позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Торецк, Нелиповка и Дачное.

На Покровском направлении с начала суток в районах населенных пунктов Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоалександровки, Гродовки, Новотроицкого, Новогродовки, Селидового и Михайловки украинские войска отражали 30 наступательных и штурмовых действий врага.

"По предварительным данным, за сегодня враг потерял 276 человек живой силы, также уничтожены два танка, две артиллерийские системы, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и две единицы специальной техники противника. Еще один танк, две боевые бронированные машины и одна артсистема врага повреждена", - отметили в Генштабе.

На Кураховском направлении в настоящее время суток насчитывается 22 боевых столкновения. Захватчики сохраняют активность, пытаясь продвинуться в районах Константиновки, Украинской и Георгиевки. В настоящее время идет восемь боестолкновений.

На Времивском направлении в настоящее время оккупанты совершили восемь атак в направлении Угледара. Все они отражены, ситуация контролируемая.

На Ореховском направлении войска ВСУ отразили две атаки противника вблизи Малой Токмачки, противник успеха не имел.

На Приднепровском направлении ситуация существенных изменений не претерпела, потери позиций и территорий не допущены. Украинские воины успешно остановили четыре штурма российских захватчиков.

Кроме того, Генштаб отметил воинов 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского, которые уверенно держат рубежи и наносят врагу значительные потери.