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В Генштабе назвали направление с наибольшими потерями россиян за сутки

Суббота 21 декабря 2024 22:39
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В Генштабе назвали направление с наибольшими потерями россиян за сутки Иллюстративное фото: Генштаб назвали направление с наибольшими потерями россиян (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

С начала суток вдоль всей линии фронта произошло 169 боевых столкновений. Больше всего потерь врага - на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, россияне нанесли по территории Украины один ракетный (одна ракета) и 35 авиационных ударов, сбросив 60 управляемых авиационных бомб. Также оккупанты использовали 629 дронов-камикадзе и осуществили более четырех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Больше всего потерь враг несет на Покровском направлении. Там с начала этих суток, противник 24 раза атаковал в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Зеленого, Нового Труда, Даченского и Нововасильевки. Наши защитники отбили 20 штурмов, еще четыре атаки продолжаются.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, украинские воины обезвредили 404 оккупанта, из них 193 - безвозвратно. Также уничтожены танк, девять автомобилей, два автоматических гранатомета и спутниковая система связи, также повреждена артиллерийская система.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении противник шесть раз без успеха штурмовал позиции наших подразделений в районе Казачьей Лопани, Высокой Яруги и Волчанска.
По предварительным подсчетам за сегодня на направлении враг потерял 85 военнослужащих убитыми и ранеными, также наши воины уничтожили две артиллерийские системы, автомобиль, пять БпЛА и три единицы специальной техники оккупантов; значительно повредили автомобиль и единицу спецтехники.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия возле Петропавловки и Кругляковки. Украинские защитники остановили две вражеских атаки. Еще два боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении российские захватчики 19 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Зеленого Гая, Грековки, Тернов и Ивановки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Северском направлении наши защитники отбили два штурма оккупационных войск в сторону Верхнекаменского и Белогоровки.

На Краматорском направлении враг дважды штурмовал наши позиции вблизи Ступочек. Получил отпор.

На Торецком направлении сейчас продолжается бой, всего за сегодняшний день украинскими подразделениями отражено четыре атаки в районе Торецка и Дружбы.

На Кураховском направлении враг совершил 13 попыток прорвать нашу оборону вблизи Старых Тернов, Курахово и Дачного. Восемь боестолкновений завершены, еще пять - до сих пор продолжаются.

На Времовском направлении противник 41 раз атаковал наши подразделения возле Успеновки, Янтарного, Новоселки, Благодатного и в направлении Разлива и Отрадного. Бои идут до сих пор, украинские защитники отбили 29 штурмовых действий врага.

На Ореховском направлении войска захватчиков семь раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи Новоандреевки и Пятихаток, продолжается одно боестолкновение.

На Приднепровском направлении наши войска отбили две атаки, противник успеха не имел.

В Курской области украинские защитники сегодня отражали 39 атак противника, в настоящее время идут ожесточенные бои.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, за последние сутки, с 20 на 21 декабря, Россия потеряла на фронте 1860 солдат. Также воины ВСУ уничтожили 10 танков, 32 артсистемы и 98 единиц автотехники.

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Война в Украине Генштаб ВСУ Российская Федерация Покровск
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