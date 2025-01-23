Потери РФ с 2022 года превысили 825 тысяч солдат, - Генштаб
По состоянию на утро 23 января, за сутки армия России потеряла 1340 солдат. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину, Российская Федерация потеряла 825 320 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.01.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 825 320 (+1340) чел;
- танков - 9850 (+6) ед;
- боевых бронированных машин - 20497 (+12) ед;
- артиллерийских систем - 22256 (+62) ед;
- РСЗО - 1262 ед;
- средства ПВО - 1050 ед;
- самолетов - 369 ед;
- вертолетов - 331 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 23111 (+72) ед;
- крылатые ракеты - 3051 ед;
- корабли/катера - 28 ед;
- подводные лодки - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 34905 (+68) ед;
- специальная техника - 3714 (+3) ед.
Ситуация на фронте
Напомним, что по состоянию на вечер, 22 января, на фронте произошло 103 боевыхстолкновений. Более половины из них была на Покровском направлении в Донецкой области. В частности, россияне 55 раз пытались прорвать оборону ВСУ неподалеку 13 населенных пунктов и в направлении еще трех.
Кроме того, недавно представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов сообщил, что оккупационные войска РФ изменили тактику наступления на Покровск. Россияне пытаются обойти город с запада через малые села и лесопосадки, а также повредить украинскую логистику.
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