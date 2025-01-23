Потери РФ с 2022 года превысили 825 тысяч солдат, - Генштаб

По состоянию на утро 23 января, за сутки армия России потеряла 1340 солдат. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину, Российская Федерация потеряла 825 320 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ситуация на фронте

Напомним, что по состоянию на вечер, 22 января, на фронте произошло 103 боевыхстолкновений. Более половины из них была на Покровском направлении в Донецкой области. В частности, россияне 55 раз пытались прорвать оборону ВСУ неподалеку 13 населенных пунктов и в направлении еще трех.

Кроме того, недавно представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов сообщил, что оккупационные войска РФ изменили тактику наступления на Покровск. Россияне пытаются обойти город с запада через малые села и лесопосадки, а также повредить украинскую логистику.

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