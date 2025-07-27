Потери в команде: как поддержать коллегу, который переживает горе

- С чего начать разговор с работником, который только что пережил потерю?

- Начнем с того, что не каждый работник готов делиться, говорить на тему потери, а другой наоборот может говорить много - это не значит, что кому-то меньше или больше болит, это о том, что каждый проживает это состояние по своему и важно учитывать это.

Скорее работнику важно будет просто знать, что его эмоциональное состояние заметили, не делают вид что ничего не произошло, не заставляют быть "веселым" или "не грустным", просто могут быть рядом и дать пространство прожить то, что произошло.

- Какие фразы поддержки уместны, а каких лучше избегать в такой ситуации?

- Можно начать с того, что искренне поделиться как вы чувствуете эту ситуацию, например "Мне жаль, что вам пришлось через это пройти".

Стоит не применять фразы, которые подразумевают как "правильно" горевать, типа "все будет хорошо", "надо быть сильными", "надо двигаться дальше", "уже прошло столько времени".

Такие фразы будто закрывание глаз, с желанием быстрее промелькнуть то, что произошло, но на самом деле важно прожить эти ощущения, чтобы иметь возможность дойти до принятия. Можно использовать фразы: "Если что-то будет нужно - я рядом, можете ко мне обратиться"

- Нужно ли предлагать человеку психологическую помощь, если он не просил об этом?

- Точно не стоит навязывать человеку психологическую помощь, но будет полезно напомнить о такой опции, человек в таком состоянии мог не вспомнить об этом, или именно из ваших уст он услышит этот способ поддержки для себя.

Например: "В компании есть возможность обратиться к специалисту, чтобы получить поддержку и опору, если почувствуете, что нужна эта поддержка - можете дать знать".

Часто не обращение за психологической помощью из-за стереотипа "я должен справиться сам", если в компании есть возможность предоставить внешнего психолога - это то, что может помочь человеку сделать первый шаг на пути к исцелению.

- Как HR или руководитель может распознать, что работник не справляется с эмоциональной нагрузкой?

- Человек может переживать такое состояние открыто - плакать, быть раздраженным, растерянным, забывать что надо сделать, резко эмоционально отреагировать в стандартных ситуациях.

А может проживать все внутри, и выглядит это наоборот - внезапное равнодушие, не желание взаимодействовать, определенная социальная изоляция.

Может быть отдаление от работы, или наоборот сильное включение. Все это - повод быть внимательнее к сотруднику и его состоянию.

Конечно, не стоит делать стремительных выводов, поэтому еще обращаем внимание на жалобы, которые человек проговаривает вслух.

Психолог платформы Betobee и психоэдукатор Анастасия Быкова (фото предоставлено автором)

- Какой формат поддержки стоит предложить: разговор, отпуск, гибкий график?

- Лучший вариант - предложить человеку выбор, чтобы он мог выбрать как чувствует, что именно сейчас поможет ему облегчить процесс проживания.

Человек действительно может нуждаться в снижении нагрузки, чтобы выдержать происходящее. Хотя может быть наоборот проявление бегства в работу.

В обоих случаях человек может чувствовать стыд, что "не вытягивает" происходящее. В этом случае, дать выбор - это помочь вернуть контроль и вырисовывать путь как справиться в этой трудной ситуации.

- Сколько времени считается нормальным для эмоциональной адаптации после потери?

- Нет таких временных рамок, которые могли бы определить "норму" периода адаптации после потери. Есть общие нормы относительно того, сколько длится острое состояние - от нескольких недель, до нескольких месяцев.

При этом не всегда возвращение человека к привычному режиму будет означать, что процесс адаптации уже состоялся. То есть человек может уже вернуться к работе, но не иметь ресурса для полноценной адаптации и возвращения к производительности, как было раньше.

Также горевание может "откладываться", это выглядит так, что человек пытается держаться, возможно какое-то время ничего не чувствует, а накрывает его позже.

Тогда это может прийтись как раз на выход на работу, поэтому человеку надо предложить выбор или ему лучше будет отпуск, или гибкий график. А уже зная себя, человек может сориентироваться как можно сделать лучше для себя.

Если через несколько месяцев звоночки, которые мы проговорили ранее - сохраняются или появляются - это сигнал, что человек нуждается в поддержке. То есть стоит ориентироваться не на время, а на динамику состояния человека.

- Как действовать, если работник говорит, что "все нормально", но поведение меняется?

- "Все нормально", когда очевидно не все нормально - похоже на эмоциональный барьер, попытку закрыть болезненную тему. Это дает как бы возможность избежать уязвимости. Барьер внутри самого человека, поэтому внешне с ним что-то сделать - трудно, поэтому лучше делиться своими наблюдениями и ощущениями, а не давлением.

Что-то вроде: "Я замечаю, что вы в последнее время немного изменились. Если захотите поговорить - я открыт(-а) к разговору". Напомнить что человек может обратиться к специалисту. Дать сигнал, проговорить что он не должен справляться сам, что быть уязвимым в такой ситуации нормально.

- Как поддержать команду, если потерю переживает не один, а несколько человек одновременно?

Стоит дать команде обсудить это, не обязательно делать общий мит с названием "поговорим о потерях". Достаточно признать при всех, что сейчас есть горе в коллективе. "Мы все сейчас непросто это переживаем, и каждый может это делать по-своему". Наличие такого общего пространства для проживания потери снижает уровень тревоги и способно повысить взаимную поддержку.