Потери - до 70 человек в день. Оккупанты в Луганской области обязали морги кремировать погибших

Безвозвратные потери оккупантов в Луганской области в последнее время составляют до 70 погибших в день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ в Facebook .

"В последнее время безвозвратные потери из принудительно мобилизованных в армию РФ жителей Луганска и его окрестностей составляют около 70 человек в день", - говорится в сообщении.

Так, чтобы предотвратить проявления недовольства среди населения, ритуальным службам рекомендовано корректировать численность присутствующих на похоронных процессиях до 6 человек.

"В этом контексте, так называемое "МГБ" настаивает именно на кремации погибших в противовес захоронению", - говорится в сообщении.

Напомним, во временно оккупированной части Луганской области обостряется гуманитарный кризис. Гражданским отказывают в лекарствах, поскольку большинство идут на нужды россиян.

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