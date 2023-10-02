RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Потеря выплат. Сколько поляков поддерживают прекращение поддержки украинцев

Фото: Украинские беженцы в Польше (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Прекращение льгот и выплат для украинских беженцев в Польше поддерживает часть польского общества. О том, что текущая программа поддержки действует до конца года, недавно заявили в правительстве.

Сколько поляков поддерживают продолжение помощи бежавшим от войны, а сколько хотят прекращения выплат украинцам, РБК-Украина сообщает со ссылкой на ukrayina.pl.

Мнения поляков о дальнейшей поддержке беженцев с 1 января 2024 года разделились. Новый опрос исследовательской компании Ipsos установил, что 49% опрошенных поддерживают продолжение помощи украинцам в Польше. 42% респондентов высказались против.

Среди поддерживающих продление льгот 23% высказались за то, чтобы однозначно продолжать поддерживать украинцев, а 26% выбрали вариант "скорее продолжать поддерживать".

Однако 22% опрошенных поддерживают решительное прекращение помощи, а 20% выбрали ответ "я бы прекратил поддержку".

Впрочем, эксперты считают такие результаты опроса обнадеживающими.

"Было очевидно, что это когда-нибудь закончится. Этот период длится дольше, чем я думала. Это значит, что мы готовы дольше толеровать эту помощь", – сказала Магдалена Хрчонович из OKO.press.

Опрос демонстрирует, что поляки хорошо знают о ситуации в Украине и о необходимости поддержки этой страны, а также людей, которые переехали в Польшу из-за войны, отметил заместитель руководителя "Gazety Wyborczej" Роман Имельски.

Он обратил внимание, что сейчас украинские беженцы начали переезжать в Германию, что создает большую проблему Польше.

"Компании внезапно начинают терять работников. Мы начинаем понимать, что Украину нужно всячески поддерживать", – подытожил он.

Ранее мы рассказывали, что в Польше могут свернуть выплаты украинцам. Соответствующие положения утрачивают силу в начале следующего года, а решение об их продлении еще не принималось.

Также мы писали, почему отношение поляков к украинским беженцам ухудшается. Хотя большинство сохраняют доброжелательность к украинцам, доля людей с отрицательными настроениями растет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польшавиплати