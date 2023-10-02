Потеря выплат. Сколько поляков поддерживают прекращение поддержки украинцев

Мнения поляков о дальнейшей поддержке беженцев с 1 января 2024 года разделились. Новый опрос исследовательской компании Ipsos установил, что 49% опрошенных поддерживают продолжение помощи украинцам в Польше. 42% респондентов высказались против.

Среди поддерживающих продление льгот 23% высказались за то, чтобы однозначно продолжать поддерживать украинцев, а 26% выбрали вариант "скорее продолжать поддерживать".

Однако 22% опрошенных поддерживают решительное прекращение помощи, а 20% выбрали ответ "я бы прекратил поддержку".

Впрочем, эксперты считают такие результаты опроса обнадеживающими.

"Было очевидно, что это когда-нибудь закончится. Этот период длится дольше, чем я думала. Это значит, что мы готовы дольше толеровать эту помощь", – сказала Магдалена Хрчонович из OKO.press.

Опрос демонстрирует, что поляки хорошо знают о ситуации в Украине и о необходимости поддержки этой страны, а также людей, которые переехали в Польшу из-за войны, отметил заместитель руководителя "Gazety Wyborczej" Роман Имельски.

Он обратил внимание, что сейчас украинские беженцы начали переезжать в Германию, что создает большую проблему Польше.

"Компании внезапно начинают терять работников. Мы начинаем понимать, что Украину нужно всячески поддерживать", – подытожил он.