"Потеря суверенитета". Трамп раскритиковал победу Мамдани в Нью-Йорке

Победа Зохрана Мамдани

Зохран Мамдани - американский политик, демократ, действующий член Ассамблеи штата Нью Йорк с 2021 года, представляющий 36-й избирательный округ в Куинсе.

Он родился в 1991 году в Кампале (Уганда), переехал в США в детстве и в 2018 году получил гражданство США.

Мамдани выдвинул свою кандидатуру на должность мэра Нью Йорка на выборах 2025 года, продвигая программу доступности жилья, свободы проезда в общественном транспорте и значительного повышения налогов для богатых.

Зохран Мамдани стал самым молодым мэром Нью-Йорка за более чем сто лет, а также первым мусульманином и выходцем из Африки, занявшим этот пост. Голосование стало рекордным по явке - на участки пришли около 2 миллионов избирателей, что стало максимумом с 1969 года.

Главными соперниками Мамдани были бывший губернатор штата Эндрю Куомо, баллотировавшийся как независимый кандидат, и республиканец Кертис Слива. После объявления результатов Куомо поздравил Мамдани с победой, отметив масштаб его кампании и высокий уровень поддержки избирателей.

Президент США Дональд Трамп активно вмешивался в ход выборов, призывая голосовать за Куомо и называя Мамдани "коммунистом".