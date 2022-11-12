Потеря Херсона подрывает военные цели Путина в Украине, - The Washington Post

Иллюзия контроля разрушена

До 11 ноября Херсон оставался единственным украинским областным центром, который удалось захватить российским войскам с начала полномасштабного вторжения. Поэтому отступление из него разрушило созданную Путиным иллюзию контроля через незаконную аннексию Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

Несмотря на то, что на сегодня Россия контролирует Херсонскую область по левый берег Днепра для обеспечения "сухопутного коридора" в оккупированный Крым, потеря областного центра стала ошеломляющим ударом после громких заявлений Кремля о том, что Россия якобы "навсегда" останется в Херсоне.

Жесткая провоенная фракция Москвы, включая националистически настроенных так называемых "военкоров", называет сдачу города предательством и "черным днем". Поскольку ранее Херсон вместе с другими оккупированными регионами был вписан в российскую конституцию как субъект Российской Федерации.

Фото: Владимир Путин и гауляйтеры на церемонии аннексии украинских регионов (GettyImages)

Путин дистанцируется от военного поражения в Херсоне

В течение нескольких недель в Кремле тщательно готовили свое население к шоку и пытались дистанцировать Владимира Путина от ответственности и политических последствий за военные поражения. Тем не менее, на сегодня есть признаки того, что президент не сможет избежать последствий, поскольку потеря Херсона может разжечь антивоенные настроения.

"Я думаю, это серьезно усложнит восприятие ситуации внутри страны. Это серьезная потеря. Для России эти потери имеют сакральный характер. Это большой удар по имиджу Путина", - заявил в комментарии WP один из влиятельных московских бизнесменов.

Отступление из Херсона на данный момент является крайним в череде военных поражений Путина после провала операции по захвату Киева и молниеносного наступления украинских сил в Харьковской области. Территориальные потери побудили его объявить "частичную мобилизацию", которая привела к бегству сотен тысяч россиян из страны и отправке на фронт плохо обученных солдат.

Многие россияне до сих пор видят в Путине "умного царя-патриота" и списывают поражения на продажных и некомпетентных чиновников. Как полагают аналитики, такой подход является результатом работы российской пропаганды, чтобы свести обеспокоенность общественности поражением в Херсоне к минимуму.

Но провалы в ненужной войне очевидны для московской элиты, олигархов и топ-чиновников. Столь же очевидны и политические трудности, вызванные путинскими аннексиями и ставшими вопиющими нарушениями международного права.

На фоне отступлений, неудачной мобилизации, экономических трудностей и растущих потерь Москва все чаще показывает свою готовность к переговорам с Украиной. Но они маловероятно, пока Путин придерживается линии на отчуждение украинских территорий.

О том, что в Кремле пытаются дистанцировать президента от сдачи Херсона говорит и то, что решение было публично объявлено министром обороны Сергеем Шойгу и командующего оккупационными силами Сергеем Суровикиным. Они в эфире государственного ТВ неуклюже сформулировали причину оставить города "ради спасения жизней".

В тот момент, когда Шойгу одобрил херсонскую капитуляцию, Путин находился в Центре мозговых и нейротехнологий на праздновании 75-летия Федерального медико-биологического агентства. При этом было непонятно, намеренно ли российский президент не принимал участие в "непростом военном решении".

Паранойя Путина сравнима со сталинской

По словам бывшего кремлевского советника Сергея Макарова, потеря Херсона стала якобы крупнейшим геополитическим поражением России со времен распада СССР, поскольку Путин лично гарантировал, что эта территория навсегда останется с РФ.

"Это, конечно, огромный удар по настроениям населения. Это огромный удар по армии - по ее боевому духу. Это удар по уважению к президенту Путину и удар по оптимизму", - добавил он.

Однако, по-прежнему, Путин находится под защитой окружения силовиков и не проявляет внешних признаков на изменение курса. По мнению политолога Андрея Колесников из Фонда Карнеги за международный мир, параноидальное поведение президента можно сравнить с последними годами Иосифа Сталина, когда все решения принимались одним человеком.

Хотя несмотря на возмущение сторонников жесткой линии по поводу Херсона, россиянам достаточно объяснения "спасением жизней". Это показывают рейтинги Путина, которые во время мобилизации снизились с 83% до 77%, но в октябре снова поднялись до 79%.

Есть ли надежда на переговоры?

Один из государственных чиновников в комментарии WP отметил, что отступление из Херсона свидетельствует о наличии рационального мышления в военной среде. А если к этому причастен и сам президент, то существует призрачная надежда на переговоры. Но это не означает, что Путин согласиться вывести войска из Украины или отойти на рубежи по состоянию на 23 февраля 2022 года, поскольку может не выдержать такой политический удар.

Очевидно, Москва делает ставку на то, что украинское сопротивление падет в результате ракетных ударов по энергетическим объектам этой зимой. Еще один видный российский бизнесмен отмечает, что администрация президента США Джо Байдена может давить на Киев с требованием показать готовность к переговорам. Но официальный Запад уже говорит о необходимости самостоятельного решения Украины.

Фото: Владимир Путин, вероятно, готов заключить сделку по Украине (GettyImages)

По его мнению, россияне устали от войны, а Путин находится на грани катастрофы.

"С военной точки зрения слишком много погибших. Я думаю, он готовится к какой-то сделке… Если он потеряет больше территории, это будет для него полным позором. Это был бы конец для него лично. Это был бы политический конец", - добавил он.

Путин тянет время. В России ему пока ничего не угрожает

Аналитик Татьяна Становая, основательница политико-аналитической группы "Р. Политика", считает, что чувство предательства среди российской "партии войны" не представляет угрозы для Путина. По ее словам, российский президент тянет время в расчете на ослабление западной поддержки для Украины. Якобы Путин изначально не надеялся на военную победу, а считал Украину "недогосударством", которое в конечном итоге должно рухнуть.

Освобождение Херсона породило предположения о том, насколько далеко Вооруженные силы Украины могут продвинуться до зимы. Ожидания подогревает продвижение и на восточном фронте.

Бывший кремлевский советник Сергей Марков полагает, что Путин попытается сохранить за собой оккупированные территории и на это направлена подготовка мобилизованных в ближайшие месяцы. Хотя способность обеспечить их вооружением пока остается открытым вопросом.

"Если он поймет, что экономика не может дать этим войскам необходимые технологии, то он будет вынужден вступить в мирные переговоры. Отход на линию 24 февраля будет рассматриваться как серьезная потеря, но не как капитуляция. Это были бы очень тяжелые условия, но они вполне возможны", - добавил он.