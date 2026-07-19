Утеряно 250 тысяч книг. Россияне уничтожили склад издательства "Книголав"

В ночь на 19 июля в результате российского удара был уничтожен состав украинского издательства Книголов – огонь уничтожил около 250 тысяч книг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление издательства Книголов в соцсетях.
В издательстве сообщили, что никто из работников не пострадал, однако материальные потери колоссальны. На складе сгорело около 250 тысяч книг – результат многомесячного труда.
"Мы потеряли почти 250 тысяч книг. Это результат работы авторов, переводчиков, редакторов, дизайнеров, типографий и всей команды, ежедневно работающей для украинского читателя", - говорится в заявлении.
Из-за уничтожения склада возможны временные задержки с отправкой заказов. В издательстве сообщили, что уже работают над тем, чтобы как можно быстрее возобновить все процессы.
В Книголаве отметили, что атака – это продолжение русской войны не только против людей, но и против украинской культуры.
"Россия в очередной раз доказывает, что ведет войну не только против людей, но и против украинской культуры, образования и нашего будущего", - отметили в издательстве.
Напомним, это уже вторая масштабная потеря украинского издательства за месяц.
В ночь на 2 июля в результатемассированной атаки на Киев был уничтожен состав логистического партнера BookChef - там сгорело около 800 тысяч книг.