Утеряно 250 тысяч книг. Россияне уничтожили склад издательства "Книголав"

В издательстве сообщили, что никто из работников не пострадал, однако материальные потери колоссальны. На складе сгорело около 250 тысяч книг – результат многомесячного труда.

"Мы потеряли почти 250 тысяч книг. Это результат работы авторов, переводчиков, редакторов, дизайнеров, типографий и всей команды, ежедневно работающей для украинского читателя", - говорится в заявлении.

Из-за уничтожения склада возможны временные задержки с отправкой заказов. В издательстве сообщили, что уже работают над тем, чтобы как можно быстрее возобновить все процессы.

В Книголаве отметили, что атака – это продолжение русской войны не только против людей, но и против украинской культуры.

"Россия в очередной раз доказывает, что ведет войну не только против людей, но и против украинской культуры, образования и нашего будущего", - отметили в издательстве.