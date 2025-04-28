Украинцам выплатили пенсии: ПФУ назвал сумму за месяц

Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсий за апрель 2025 года. На пенсионные выплаты направлено 67,4 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

По данным ПФУ, в том числе через АО "Укрпочта" выплачено 9,4 млрд гривен, через уполномоченные банки - 58,0 млрд гривен. Сумма не изменилась по сравнению с мартом, когда после индексации было выплачено также 67,4 млрд гривен. В феврале на пенсионные выпалы направили 62,2 млрд гривен, в январе - 61,7 млрд гривен. Получатели пенсий могут получать выплаты через отделения почтовой связи или на банковский счет. Получатель выплаты самостоятельно выбирает способ получения выплаты, включая любой из уполномоченных банков. Актуальный перечень банков размещен на сайте Министерства финансов Украины.