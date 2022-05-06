Через вторгнення РФ в Україну припинено лікування хворих на рак, - Зеленський

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ глави держави на онлайн-конференції Brave Ukraine.

Так, за словами президента, система охорони здоров'я в Україні через військову агресію РФ зіткнулася з дуже серйозними проблемами. Зокрема, зараз повністю відсутнє лікування хворих на рак в нашій країні.

Крім того, в Україні з'явилися проблеми з доступом до інсуліну, фіксується нестача антибіотиків.

"Росія принесла в Україну, в Європу такі проблеми, які ми й уявити не могли ще кілька місяців тому. Це фактично повна відсутність лікування для хворих на рак. Це вкрай ускладнений чи повністю відсутній доступ до інсуліну для хворих на цукровий діабет. Це неможливість провести хірургічні операції... Це навіть просто нестача антибіотиків! Ось це наслідки російської окупації для частини нашої землі, для частини нашого народу, який ми повинні звільнити від загарбників", - наголошує Зеленський.