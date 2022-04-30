Планові операції та госпіталізації в Україні відновили: де саме

В Україні планові операції та госпіталізації, які були призупинені у перші дні війни, знову відновили. Їх проводять у більш безпечних регіонах країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка під час телемарафону.

За його словами, після того, як система адаптувалася до умов бойових дій, та стало зрозуміло, де більше завантаження, а де - більше можливостей, відновити планові госпіталізації та планові операції дозволили за рішенням головного лікаря медзакладу.

"Так, на заході та у центрі країни нині планові операції та планові госпіталізації проводять. Є питання із Донецькою, Луганською, частиною Запорізької, Миколаївської області. Там з об’єктивних причин планові оперативні втручання не проводяться, оскільки ми не можемо гарантувати безпеку пацієнтам, адже там відбуваються цілеспрямовані напади на лікарні. Для того, щоб отримати планову меддпопомогу у таких випадках ми радимо пацієнтам виїжджати на більш безпечну територію країни", - розповів Ляшко.

В Україні планові операції та госпіталізації, які були призупинені у перші дні війни, знову відновили. Їх проводять у більш безпечних регіонах країни.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко раніше розповів, що окупанти продовжують нищити лікарні. Зокрема, вже 117 пошкоджених, сім з яких узагалі неможливо відновити.

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