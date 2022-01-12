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Не при вторгненні. Стала відома умова введення нових санкцій США проти Росії

Автор: Мілан Лєліч, Валерія Поліщук

Президент Сполучених Штатів Джо Байден протягом 15 днів після вступу в силу "акту Про захист суверенітету України" повинен оцінити зростання ескалації і ворожих дій з боку Росії проти України. Після чого протягом двох місяців будуть введені санкції проти президента РФ Володимира Путіна і його оточення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу сенатора США Джин Шейхін.

"Законопроект передбачає, що після його вступу в силу протягом 15 днів президент США повинен буде оцінити, чи спостерігається значне зростання ескалації і ворожих дій з боку РФ (або підконтрольних їй сил) щодо України, порівняно з 1 грудня 2021 року", - йдеться в документі.

При цьому наголошується, що якщо Байден констатує таку ескалацію, то протягом 30 днів він повинен буде ввести передбачені законопроектом санкції проти ключових російських банків, а протягом 60 днів - проти Володимира Путіна та інших військово-політичних керівників РФ.

При цьому міжнародні системи грошових переказів (наприклад, SWIFT) отримають 90 днів на те, щоб припинити надавати послуги підсанкційним російським банкам.

Нагадаємо, сьогодні у Сенат США внесли законопроект про нові санкції на випадок вторгнення РФ в Україну.

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Сполучені Штати АмерикиСанкції проти Росії