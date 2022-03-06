RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Вторгнення Росії: жителі Алмати вийшли на масову акцію на підтримку України

Автор: Сергей Новиков

На одинадцятий день війни Росії проти України жителі казахстанського міста Алмати вийшли на масову акцію. Люди висловлюють підтримку Україні, співають гімн і закликають Росію закінчити війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на vlast.kz.

Повідомляється, що до початку акції зібралося не менше 1 500 осіб. На під'їздах до скверу за кінотеатром" Сари-Арка", де проходить мітинг - величезні затори, люди продовжують прибувати до місця акції.

На початку мітингу учасники виконали гімни Казахстану та України. Вони тримають в руках прапори двох країн і численні плакати. Також повідомляється, що це другий узгоджений місцевою владою мітинг після подій січня 2022 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що опозиційні політики в Росії закликають росіян масово виходити на акції протесту проти війни в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КазахстанАлматыВійна Росії проти України