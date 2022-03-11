Путін не зацікавлений у серйозній дипломатії, - віце-президент США

Віце-президент США Камала Харріс заявила, що керівник Кремля Володимир Путін не зацікавлений у серйозній дипломатії. При цьому вона підкреслила, що Сполучені Штати прихильні пошуку дипломатичного рішення, проте вона не висловила оптимізму з приводу того, що Москва в даний час прагне до такого рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"З самого початку Сполучені Штати щиро намагалися брати участь у дипломатії. З усього, що ми знаємо і чому були свідками, Путін не показує ніяких ознак участі в серйозній дипломатії", - заявила Харріс.

Вона підкреслила, що Росія займається брехнею і дезінформацією, що, за її словами, США вже давно визначили.

Вона додала, що в міру продовження дипломатичних зусиль Росія повинна нести відповідальність за свої дії.

"Ми вважаємо, що дипломатія - це шлях до вирішення цих питань", - сказала вона, зазначивши, що це повинно "співіснувати з нашим зобов'язанням забезпечити міцність наших союзів, і що повинні бути серйозні наслідки і відповідальність за те, що робить Росія".