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Путін не зацікавлений у серйозній дипломатії, - віце-президент США

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Бухарест, П'ятниця 11 березня 2022 17:16
Путін не зацікавлений у серйозній дипломатії, - віце-президент США Фото: віце-президент СЩА Камала Харріс (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Віце-президент США Камала Харріс заявила, що керівник Кремля Володимир Путін не зацікавлений у серйозній дипломатії. При цьому вона підкреслила, що Сполучені Штати прихильні пошуку дипломатичного рішення, проте вона не висловила оптимізму з приводу того, що Москва в даний час прагне до такого рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"З самого початку Сполучені Штати щиро намагалися брати участь у дипломатії. З усього, що ми знаємо і чому були свідками, Путін не показує ніяких ознак участі в серйозній дипломатії", - заявила Харріс.

Вона підкреслила, що Росія займається брехнею і дезінформацією, що, за її словами, США вже давно визначили.

Вона додала, що в міру продовження дипломатичних зусиль Росія повинна нести відповідальність за свої дії.

"Ми вважаємо, що дипломатія - це шлях до вирішення цих питань", - сказала вона, зазначивши, що це повинно "співіснувати з нашим зобов'язанням забезпечити міцність наших союзів, і що повинні бути серйозні наслідки і відповідальність за те, що робить Росія".

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