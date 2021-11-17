Ситуація загострюється через провокації РФ. Британія залишається на боці України
Міністр оборони України Олексій Резніков та державний секретар з питань оборони Британії Бен Воллес провели переговори в Києві. Вони обговорили питання розвитку безпекової ситуації на окупованих територіях Сходу України та навколо її кордонів, співробітництво України з НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Міноборони.
У порядку денному були такі теми:
- використання російським воєнно-політичним керівництвом гібридних методів ведення війни як проти України, так і країн-членів ЄС та НАТО,
- продовження мілітаризації Азово-Чорноморського регіону,
- перешкоджання з боку країни-окупанта - РФ вільному судноплавству.
- загострення безпекової ситуації через безвідповідальні та провокативні дії Росії.
Після цього сторони зробили спільну заяву, в якій заявили, що Україна та Велика Британія - стратегічні партнери у сфері безпеки та оборони.
"Сьогоднішня зустріч - черговий етап двосторонньої співпраці задля підвищення обороноздатності України та розвитку взаємосумісності. Наші уряди не мають бажання бути ворожими або прагнути будь-яким чином стратегічно оточити чи підірвати Російську Федерацію. Ми стурбовані нарощуванням військ та активністю Росії біля кордонів України", - йдеться у заяві.
В спільній заяві говориться, що Велика Британія стоїть пліч-о-пліч з народом України.