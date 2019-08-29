Віце-спікером Ради призначили Кондратюк

Верховна рада 9 скликання обрала віце-спікером народного депутата від партії "Батьківщина" Олену Кондратюк, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, вона є нардепом з 2007 року.

Кондратюк також була членом постійної делегації в міжпарламентській організації "Постійна делегація у парламентській асамблеї Ради Європи" (2012-2014) і заступником члена постійної делегації в міжпарламентській організації "Постійна делегація у парламентському вимірі Центральноєвропейської ініціативи" (2007-2012).

Призначення Кондратюк підтримали 318 нардепів.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що під час першого засідання Верховної ради нового скликання планують розглянути 27 питань, серед яких призначення уряду.

Спікером Ради став Дмитро Разумков. Першим віце-спікером - Руслан Стефанчук. Обидва народних депутати представляють фракцію "Слуга народу".

Як писало РБК-Україна, президент Володимир Зеленський пропонує Верховній раді України скоротити чисельність нардепів у парламенті, а також закріпити пропорційну систему виборів. Відповідний законопроект про внесення змін до Конституції України зареєстрований 29 серпня під номером 1017. Документ визначено як невідкладний, однак на даний момент текст закону відсутній.