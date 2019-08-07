ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Другий турецький корабель почав бурові роботи біля Кіпру

Новини » Суспільство    07.08.2019 - 16:38
Другий турецький корабель почав бурові роботи біля Кіпру
Ілюстративне фото (turkishnews.com)

Роботи будуть тривати до трьох місяців

Другий корабель Туреччини почав буріння поблизу Кіпру, в районі, на яке кіпрське уряд заявляє виключні економічні права. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Міністр енергетики Туреччини Фатіх Донмез заявив, що судно "Явуз" початок роботи в районі півострова Карпас на східному узбережжі Кіпру, досягнувши глибини 1710 метрів. За його словами, операції будуть тривати до трьох місяців.

Інше турецьке судно "Фатіх" початок буріння в червні на відстані 67 км від західного узбережжя Кіпру.

Уряд Кіпр заявляє, що буріння Туреччини є незаконним, а Євросоюз оголосив санкції проти Туреччини. Анкара наполягає на тому, що вона захищає свої права і права турків-кіпріотів на родовища вуглеводнів в цьому районі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 15 липня в Європейському союзі схвалили пакет санкцій проти Туреччини за незаконну газовидобуток поблизу узбережжя Кіпру. ЄС обмежить фінансову допомогу Анкарі, а також призупинить переговори щодо нової угоди про повітряні перевезення.

Крім того, у Кіпрі Туреччину звинуватили у порушенні суверенітету з-за того, що Анкара направила до кіпрського узбережжю третє судно для бурових робіт. Нікосія заявила, що видобуток нафти і газу є ескалацією Туреччини неодноразових порушень суверенних прав Кіпру.

Пізніше міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що в разі посилення тиску з боку Євросоюзу Анкара відправить до узбережжя Кіпру четверте бурове судно.

Путін частково зняв санкції з Туреччини Туреччина засудила санкції ЄС за бурові роботи поблизу Кіпру
Новини України КипрТурцияработа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся