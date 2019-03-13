У другий тур виборів виходять Зеленський і Порошенко, - "Социс"

Близько 24% виборців на даний момент ще не знають, за кого віддадуть свій голос

Комик Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко выходят во второй тур президентских выборов 2019. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований "Социс" с 5 по 10 марта 2019 года.

По состоянию на середину февраля наибольшую поддержку населения среди тех, кто будет голосовать, получил бы Владимир Зеленский (20,7%). Второе место занимает Петр Порошенко – 13,2%. За Юлию Тимошенко готовы отдать респонденты 11,0% своих голосов.

Юрия Бойко готовы проголосовать 6,5%, за Анатолия Гриценко и Олега Ляшко – 5,8% и 3,5% соответственно. В целом, около 24% избирателей на данный момент еще не знают, за кого отдадут свой голос.

Выборка исследования - 2 000 респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Выборка репрезентативна для населения Украины в возрасте от 18 лет по таким показателям как пол, возраст, тип поселения и регион проживания. Статистическая погрешность исследования: +/– 2,1%

Методом исследования было личное формализованное интервью (face-to-face) по месту проживания респондента.

Напомним, согласно результатам исследования группы "Рейтинг", если бы президентские выборы в Украине проходили в начале марта, наибольшие шансы выйти во второй тур имели бы Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко и Петр Порошенко.