ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У другий тур виборів виходять Зеленський і Порошенко, - "Социс"

Новини » Вибори 2019    13.03.2019 - 14:04
У другий тур виборів виходять Зеленський і Порошенко, - "Социс"
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Близько 24% виборців на даний момент ще не знають, за кого віддадуть свій голос

Комік Володимир Зеленський та чинний президент Петро Порошенко виходять у другий тур президентських виборів 2019. Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Центром соціальних та маркетингових досліджень "Социс" з 5 по 10 березня 2019 року.

Станом на середину лютого найбільшу підтримку населення серед тих, хто буде голосувати, отримав би Володимир Зеленський (20,7%). Друге місце посідає Петро Порошенко – 13,2%. За Юлію Тимошенко готові відати респонденти 11,0% своїх голосів.

За Юрія Бойка готові проголосувати 6,5%, за Анатолія Гриценка та Олега Ляшко – 5,8% та 3,5% відповідно. Загалом, близько 24% виборців на даний момент ще не знають, за кого віддадуть свій голос.

Вибірка дослідження - 2 000 респондентів в усіх областях України (без врахування населення АР Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей). Вибірка репрезентативна для населення України віком від 18 років за такими показниками як стать, вік, тип поселення та область проживання. Статистична похибка дослідження: +/– 2,1%

Методом дослідження було особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face) за місцем проживання респондента.

Нагадаємо, відповідно до результатів дослідження групи "Рейтинг", якби президентські вибори в Україні відбувалися на початку березня, найбільші шанси вийти в другий тур мали б Володимир Зеленський, Юлія Тимошенко і Петро Порошенко.

Рейтинги кандидатів В ОПОРІ спрогнозували, скільки військових на Донбасі проголосує на виборах
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко опросвыборы 2019рейтинг
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся