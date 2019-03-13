У другий тур виборів виходять Зеленський і Порошенко, - "Социс"

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Близько 24% виборців на даний момент ще не знають, за кого віддадуть свій голос

Комік Володимир Зеленський та чинний президент Петро Порошенко виходять у другий тур президентських виборів 2019. Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Центром соціальних та маркетингових досліджень "Социс" з 5 по 10 березня 2019 року.

Станом на середину лютого найбільшу підтримку населення серед тих, хто буде голосувати, отримав би Володимир Зеленський (20,7%). Друге місце посідає Петро Порошенко – 13,2%. За Юлію Тимошенко готові відати респонденти 11,0% своїх голосів.

За Юрія Бойка готові проголосувати 6,5%, за Анатолія Гриценка та Олега Ляшко – 5,8% та 3,5% відповідно. Загалом, близько 24% виборців на даний момент ще не знають, за кого віддадуть свій голос.

Вибірка дослідження - 2 000 респондентів в усіх областях України (без врахування населення АР Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей). Вибірка репрезентативна для населення України віком від 18 років за такими показниками як стать, вік, тип поселення та область проживання. Статистична похибка дослідження: +/– 2,1%

Методом дослідження було особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face) за місцем проживання респондента.

Нагадаємо, відповідно до результатів дослідження групи "Рейтинг", якби президентські вибори в Україні відбувалися на початку березня, найбільші шанси вийти в другий тур мали б Володимир Зеленський, Юлія Тимошенко і Петро Порошенко.