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У другий тур виборів виходять Тимошенко і Зеленський, - соціологія

Новини » Вибори 2019    19.03.2019 - 17:05
У другий тур виборів виходять Тимошенко і Зеленський, - соціологія
Фото: Юлія Тимошенко та Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)

Порошенко на третьому місці рейтингу кандидатів в президенти

Володимир Зеленський і Юлія Тимошенко виходять у другий тур президентських виборів в Україні, чинний глава держави - на третьому місці. Про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного Інститутом аналізу і прогнозування спільно з аналітичною групою "Соціопрогноз".

Так, за Володимира Зеленського готові проголосувати 21,5% українців (26,5% серед тих, хто визначився і голосуватиме). Юлію Тимошенко обирають 15,1% (18,6% серед тих, хто визначився і голосуватиме).

Петро Порошенко посідає третє місце з результатом 13,9% (17,1%). Умовну позначку в 10% перетинає ще тільки один кандидат - Юрій Бойко, який має 11,2% (13,8 серед тих, хто визначився і прийде на вибори).

У другий тур виборів виходять Тимошенко і Зеленський, - соціологія

Фото: результати опитування (iap.org.ua)

Загальнонаціональне опитування проведене Інститутом аналізу та прогнозування спільно з Аналітичною групою "Соціопрогноз" за підтримки Київського прес-клубу. Опитування проведено з 8 по 16 березня 2019 року в усіх областях України (за виключенням тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей, АР Крим). Всього опитано 2016 респонденти. Метод отримання інформації: індивідуальне інтерв’ю за місцем проживання респондента "віч-на-віч”. Статистична похибка не перевищує 2,2%.

Вибори президента України 2019: що потрібно знати про виборчу кампанію
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