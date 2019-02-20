На вихід до друго туру президентських виборів претендують три кандидати

Центр Разумкова оприлюднив дані опитування

Если бы президентские выборы в Украине проводились в начале февраля, выйти во второй тур самые высокие шансы имели бы Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова.

По данным опроса, среди кандидатов на президентский пост лидирует Зеленский - среди всех респондентов за него собирались проголосовать 17,5% (среди тех, кто намерен принимать участие в выборах - 19%).

Как отмечают социологи, примерно равные шансы выйти во второй тур выборов имеют Порошенко (соответственно 13,1% и 16,8%) и Тимошенко (соответственно 11,5% и 13,8%).

За Анатолия Гриценко намерены проголосовать 5,9% всех респондентов и 7,3% тех, кто придет на выборы, за Юрия Бойко - 6,3% и 7,1%, соответственно; за Олега Ляшко - 4,3% и 4,8%, соответственно. Каждый из остальных кандидатов набирают менее 3%.

Исследование было проведено социологической службой Центра Разумкова с 7 по 14 февраля 2019 года во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, по данным опроса КМИС, в рейтинге кандидатов в президенты первые места занимают Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. Зеленского готовы поддержать 26,9% среди тех, кто определился с выбором и готов принять участие в голосовании. За Порошенко планируют голосовать 17,7%, за Тимошенко - 15,8%.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса, который провели центр "Социальный мониторинг", Украинский институт социальных исследований им. А. Яременко, компания "Инфо Сапиенс" и Социологическая группа "Рейтинг" 19 - 30 января 2019 года, тройку лидеров рейтинге кандидатов в президенты возглавляют Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко и Петр Порошенко.