Краматорськ зазнав ракетних обстрілів з боку окупантів
Фото: Краматорськ піддався ракетним обстрілам з боку окупантів (Getty Images)
Рано вранці в понеділок, 18 липня, російські окупаційні війська завдали ракетних ударів по Краматорську. Імовірно, обстріл був здійснений з РСЗВ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Краматорська Олександра Гончаренка в Facebook.
"Гучний Ранок у Краматорську. 4 удари по промисловій зоні, схоже з РСЗВ", - заявив він.
Нагадавши, 15 липня Краматорськ також зазнав ракетного удару окупантів. Тоді в результаті обстрілу пошкодили сім житлових будинків і два об'єкти інфраструктури.
Крім того, в результаті ракетного удару постраждала телестудія державного телеканалу "Дом".
Зазначимо, що Краматорськ щодня потерпає від обстрілів окупантів. У місті відсутній газ, частково вода та електроенергія.