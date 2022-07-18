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Краматорськ зазнав ракетних обстрілів з боку окупантів

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Краматорськ, Понеділок 18 липня 2022 08:55
Краматорськ зазнав ракетних обстрілів з боку окупантів Фото: Краматорськ піддався ракетним обстрілам з боку окупантів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Рано вранці в понеділок, 18 липня, російські окупаційні війська завдали ракетних ударів по Краматорську. Імовірно, обстріл був здійснений з РСЗВ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Краматорська Олександра Гончаренка в Facebook.

"Гучний Ранок у Краматорську. 4 удари по промисловій зоні, схоже з РСЗВ", - заявив він.

Нагадавши, 15 липня Краматорськ також зазнав ракетного удару окупантів. Тоді в результаті обстрілу пошкодили сім житлових будинків і два об'єкти інфраструктури.

Крім того, в результаті ракетного удару постраждала телестудія державного телеканалу "Дом".

Зазначимо, що Краматорськ щодня потерпає від обстрілів окупантів. У місті відсутній газ, частково вода та електроенергія.

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