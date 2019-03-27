Бразильський клуб хоче достроково повернути свого гравця з "Динамо"

Фото: Вітор Буено (fcdynamo.kiev.ua)

Вітор Буено може повернутися в Сантос

Бразильський клуб "Сантос" хоче достроково повернути з оренди в київському "Динамо" півзахисника Вітора Буено. Про це інформує ESPN.

Зазначається, що на поверненні 24-річного гравця наполягає головний тренер команди Хорхе Сампаолі, але проблемою може стати його зарплата, яка в Києві більше, ніж було в Бразилії.

Перехід Буено може відбутися найближчим часом, оскільки трансферне вікно в Бразилії закривається наступного вівторка, 2 квітня.

Вітор Буено став гравцем "Динамо" минулого літа. Кияни орендували його у "Сантоса" в обмін на Дерліса Гонсалеса, який також виступає за бразильський клуб на правах оренди.

Очікується, що якщо бразилець повернеться в свій клуб, то парагваєць все одно залишиться в "Сантосі" до кінця свого орендної угоди.

У цьому сезоні Буено відіграв за "Динамо" у всіх турнірах 3 матчі, що не відзначившись результативними діями.