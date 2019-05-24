Другий оборонний хакатон за стандартами НАТО розпочнеться 27 травня, - Міноборони

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Другий національний оборонний хакатон відбудеться 27-31 травня

Другий національний оборонний хакатон відбудеться 27-31 травня, в інноваційному київському парку UnitCity, за стандартами і у форматі змагань НАТО TIDE Hackathon. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

У Міноборони уточнили, що серед учасників - 14 команд і 15 експертів НАТО та країн-членів НАТО.

На офіційній сторінці заходу повідомляється, що національний оборонний хакатон пропонує учасникам взяти участь у трьох типах завдань: моделювання, кодування і комбіноване змагання.

Нагадаємо, під час інавгурації Володимир Зеленський заявив про необхідність відставки генпрокурора Юрія Луценка, голови СБУ Василя Грицака та міністра оборони Степана Полторака.

Після цієї заяви стало відомо, що міністр оборони подав рапорт про своє звільнення. Він заявляв, що про рішення піти з поста міністра оборони сказав Зеленському ще 19 травня.

Також вчора глава СБУ Василь Грицак написав рапорт про своє звільнення. Він додав, що поки президент України та Верховна Рада не вирішать питання хто повинен очолювати Службу безпеки України, діючий склад СБУ продовжить захищати безпеку держави і українського народу".