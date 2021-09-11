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Другий за тиждень. У багатоквартирному будинку в Росії стався вибух

Автор: Артур Родивилов

У місті Єлець Липецької області Росії стався вибух побутового газу в житловому двоповерховому будинку, повідомило МНС РФ. Постраждали від п'яти до шести осіб, ще семеро можуть перебувати під завалами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на РІА "Новости".

Серед постраждалих є дитина.

"Сигнал про ляск побутового газу надійшов о 0:52 (за Києвом). Будинок двопід'їздний, двоповерховий. За попередніми даними, сталося часткове обвалення стіни", - повідомило МНС.

Нагадаємо, вибух газу в житловій багатоповерхівці в російському Ногінську стався вранці 8 вересня.Обвалилися перекриття другого, третього, четвертого і п'ятого поверхів.

Попередньо повідомлялося про двох загиблих і п'яти постраждалих. Пізніше зазначалося, що під завалами можуть перебувати п'ять осіб.

Серед загиблих була дитина.

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Вибух