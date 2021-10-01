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Нижче кліматичної норми: синоптики підбили підсумки холодного вересня в Києві

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Україна, П'ятниця 01 жовтня 2021 10:46
Нижче кліматичної норми: синоптики підбили підсумки холодного вересня в Києві Фото: вересень в Києві був холоднішим за норму на 1,3 градусів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середньомісячна температура повітря вересня у Києві становила 13,6 градусів тепла. Це нижче за кліматичну норму 1991-2020 років на 1,3 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Центральної геофізичної обсерваторії.

За даними кліматологів, найтеплішим днем було 13 вересня, коли максимальна температура досягла 27,0 градусів, а найхолоднішим - 30 вересня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до 3,9 градусів.

На проспекті Науки випало 23 мм опадів, що становить лише 40% кліматичної норми.

"Незважаючи на те, що вересень осінній місяць, метеорологічна осінь розпочалась у Києві лише 19 числа зі зниженням середньодобової температури повітря нижче 15,0 градусів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, середня температура повітря цьогорічного літа у Києві склала 22,3 градусів тепла. Це на 1,9 градусів перевищило кліматичну норму і забезпечило другу позицію серед найспекотніших у Києві з 1881 року.

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