В Умані пропагандист закликав до міжнаціональної ворожнечі

Фото: кібер-зловмисник (freepik.com)

В Умані напередодні святкування Рош га-Шана інтернет-пропагандист закликав до міжнаціональної ворожнечі. Його затримали правоохоронці.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Інтернет-пропагандистом виявився місцевий житель. Він розміщував в соцмережі дописи із закликами до расової ворожнечі та ненависті.

Зокрема, зловмисник публікував дискримінаційні статті щодо єврейської національності та закликав до винищення громадян цієї нації.

"За попередніми висновками експертів, опубліковані правопорушником матеріали містять прямі заклики до проведення геноциду, повного або часткового знищення етнічної чи расової групи населення", - зазначили в СБУ.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за цим фактом, але за якою саме статтею в СБУ не уточнили.

Зазначимо, РБК-Україна в матеріалі "Ми страждали достатньо". Як хасиди в Умані відзначають Рош га-Шана під час пандемії" розповідало про те, що відбувається в місті під час святкування юдейського Нового року.

Крім того, правоохоронці склали 7 адміністративних протоколів в місцях паломництва хасидів.