У другому турі проголосує більше українців з окупованих територій

У другому турі виборів президента України проголосує більше, порівняно з першим туром, громадян з окупованих територій Донбасу та Криму. Про це заявила секретар ЦВК Наталія Бернацька під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, перед другим туром виборів президента місце голосування змінили 325 тисяч 604 виборці, що на 9 тисяч осіб більше ніж перед першим туром.

"До другого туру активно змінювали місце голосування наші громадяни, які, нажаль, знаходяться на окупованих територіях Донецької і Луганської областей. Загалом з тих регіонів змінили місце голосування 69 тисяч 582 людини", - заявила Бернадська.

Секретар ЦВК також наголосила, що у другому турі проголосує більше кримчан.

"У порівнянні з першим туром, до другого туру збільшилася кількість людей, які змінили місце голосування з тимчасово окупованої території Автономної республіки Крим. Якщо до першого туру це було 5 тисяч 528 людей, То до другого туру - 6 025 осіб. Це майже на 50 осіб більше вирішили, все таки, приїхати на територію України, що дає можливість їм проголосувати", - додала вона

Нагадаємо, станом на 15:00, проголосували 45,26% відсотків виборців у всіх округах. Найбільше проголосували у Чернігівській, Сумській, Київській, Черкаській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській та Запорізькій областях.

Також, станом на 17:00, правоохоронці зареєстрували вже 940 повідомлень про порушення виборчого законодавства на виборах 2019.

РБК-Україна писало, що в Австралії виборчі комісії на дільницях, де завершилося голосування в другому турі виборів, повністю підрахували голоси. Там переміг діючий президент України Петро Порошенко.