Другого затриманого за зґвалтування в Кагарлику взяли під варту

Микола Кузів заарештований на два місяці
Голосіївський районний суд міста Києва заарештував другого поліцейського Миколи Кузіва, за підозрою у зґвалтуванні жінки. Суд заарештував поліцейського на два місяці.
Про це повідомляє "Громадське".
Повідомляється, що Кузів буде перебувати під арештом до 22 липня. При цьому йому відмовлено у праві внесення застави.
За словами адвоката, підозрюваний не визнає своєї провини.
Зазначимо, затримані підозрюються у побитті та зґвалтуванні дівчини 1994 року народження, прямо у відділенні поліції, куди її доставили нібито за крадіжки.
Нагадаємо, за зґвалтування в Кагарлику поліцейських затримали місцевого райвідділу Сергій Сулима і Микола Кузів.
Раніше суд заарештував ще одного підозрюваного у зґвалтуванні жінки Сергія Суліму.
Автор: Валерія Мрачковська