Одного із затриманих за зґвалтування в Кагарлику взяли під варту

Фото: двох поліцейських судять за зґвалтування жінки (РБК-Україна)

Голосіївський райсуд заарештував поліцейського Сергія Сулиму

Голосіївський районний суд Києва заарештував поліцейського Сергія Сулиму, затриманого за підозрою в зґвалтуванні жінки. Засідання суду проходить у закритому режимі.

Про це повідомляє hromadske.

Повідомляється, що на прохання захисту підозрюваного засідання проходило в закритому режимі. Сам Сулима заявив, що не визнає своєї провини.

Відзначимо, затримані підозрюються в побитті та зґвалтуванні дівчини 1994 року народження. Поліцейські зґвалтували її прямо у відділенні поліції, куди доставили нібито через крадіжку. Після цього інциденту місцеву поліцію мали розформувати, але сьогодні стало відомо, що співробітники поліції Кагарлика продовжують працювати, а їх переатестація триватиме два місяці.

Нагадаємо, за згвалтування в Кагарлику були затримані поліцейські місцевого районного відділу Сергій Сулима і Микола Кузів, перший працює оперуповноваженим, другий - начальником сектору кримінальної поліції.

Про резонансне згвалтуванні стало відомо 25 травня, коли Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції підтвердив дану інформацію після звернення жертви.

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Автор: Іван Петров