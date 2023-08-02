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Вторжение вертолетов Беларуси в Польшу: НАТО не обсуждает применение 5 статьи

Фото: НАТО не обсуждает применение 5 статьи после вторжения вертолетов Беларуси в Польшу (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Североатлантический альянс не рассматривает применение принципа коллективной безопасности после того, как белорусские боевые вертолеты нарушили границу Польши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Государственного департамента США Мэтью Миллера.

По его словам, США ожидают, что все страны стран будут уважать воздушное пространство других государств. В этом контексте Соединенные Штаты продолжают очень серьезно относиться к безопасности НАТО.

Миллер заявил, что его страна пока четко не определила, был ли этот инцидент намеренной провокацией Беларуси. Его должны оценивать власти Польши, добавил он.

"Я не собираюсь опережать какие-либо заявления, которые могут быть сделаны нами или любой другой страной НАТО. Существует процесс, в рамках которого страны НАТО могут применить статью 5. На данном этапе мы этого не делали", - подчеркнул Миллер.

Принцип коллективной безопасности

Напомним, все государства при вступлении в НАТО обязались выполнять принцип коллективной безопасности (5 статья Североатлантического договора). Он заключается в том, что нападение на одну страну-члена Альянса приравнивается к нападению на все страны-члены Альянса.

В то же время 5 статью не применяли даже в ситуации, когда на территории Польши во время массированного удара россиян по Украине упали ракеты, в результате чего погибли люди. Тогда польские власти склонились к версии о том, что это были ракеты от украинского зенитного ракетного комплекса.

Вертолеты Беларуси в Польше

Напомним, вчера, 2 августа, белорусские боевые вертолеты нарушили границу Польши. Они пролетели над одним из сел.

После этого Минобороны Польши уведомило НАТО, а Министерство иностранных дел вызвало временного поверенного в делах Беларуси.

Более детально об инциденте можете узнать в материале РБК-Украина.

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