Один з найбільших виробників кави пішов з Росії

Німецький виробник кави Tchibo продав свою російську дочірню компанію і тим самим припинив свій бізнес в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії .

У компанії заявили, що надавали в Росію тільки кавові продукти, а після початку війни в Україні поставки кави припинилися.

При цьому компанія припинила роботу російського підприємства з обсмажування кави і всю маркетингову діяльність і присутність в Інтернеті.

"Ми приголомшені і приголомшені війною проти України і трагедією, яку вона викликала. Наші думки з усіма жертвами в регіоні і мільйонами людей, яких війна змусила покинути свої будинки", - йдеться в повідомленні.

За даними російського видання "Комерсант", викуплене компанією "МВК" дочірнє підприємство до кінця року продовжить поставки кави Tchibo і Davidoff, але далі буде змушена розробити нову марку.