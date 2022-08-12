ua ru
Пт, 12 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Один з найбільших виробників кави пішов з Росії

Новость на русском →
П'ятниця 12 серпня 2022 09:09
Один з найбільших виробників кави пішов з Росії Фото: Tchibo вийшла з російського бізнесу (flickr.com/yoribe1)
Автор: Валерія Поліщук

Німецький виробник кави Tchibo продав свою російську дочірню компанію і тим самим припинив свій бізнес в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

У компанії заявили, що надавали в Росію тільки кавові продукти, а після початку війни в Україні поставки кави припинилися.

При цьому компанія припинила роботу російського підприємства з обсмажування кави і всю маркетингову діяльність і присутність в Інтернеті.

"Ми приголомшені і приголомшені війною проти України і трагедією, яку вона викликала. Наші думки з усіма жертвами в регіоні і мільйонами людей, яких війна змусила покинути свої будинки", - йдеться в повідомленні.

За даними російського видання "Комерсант", викуплене компанією "МВК" дочірнє підприємство до кінця року продовжить поставки кави Tchibo і Davidoff, але далі буде змушена розробити нову марку.

Раніше повідомлялося, що Netflix офіційно пішов з Росії.

Крім того, з Росії остаточно пішов Mcdonald's.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна Росії проти України
NEWS
McDonald’s відновлює роботу в Україні
McDonald’s відновлює роботу в Україні
DAILY
Як Росія намагається зірвати поставки зброї Україні і чому у неї нічого не вийде
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Як Росія намагається зірвати поставки зброї Україні і чому у неї нічого не вийде