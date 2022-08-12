Один з найбільших виробників кави пішов з Росії
Німецький виробник кави Tchibo продав свою російську дочірню компанію і тим самим припинив свій бізнес в Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
У компанії заявили, що надавали в Росію тільки кавові продукти, а після початку війни в Україні поставки кави припинилися.
При цьому компанія припинила роботу російського підприємства з обсмажування кави і всю маркетингову діяльність і присутність в Інтернеті.
"Ми приголомшені і приголомшені війною проти України і трагедією, яку вона викликала. Наші думки з усіма жертвами в регіоні і мільйонами людей, яких війна змусила покинути свої будинки", - йдеться в повідомленні.
За даними російського видання "Комерсант", викуплене компанією "МВК" дочірнє підприємство до кінця року продовжить поставки кави Tchibo і Davidoff, але далі буде змушена розробити нову марку.
Раніше повідомлялося, що Netflix офіційно пішов з Росії.
Крім того, з Росії остаточно пішов Mcdonald's.