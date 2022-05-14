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Друга "Чорнобаївка". З'явилося відео знищення російської переправи в Білогорівці

Фото: З'явилося відео знищення російської переправи в Білогорівці (скріншот відео)
Автор: Валерія Поліщук

У Білогорівці Луганської області Збройні Сили України завадили росіянам форсувати Сіверський Донець. У мережі з'явилося відео, на якому видно, що ЗСУ зруйнували понтонні переправи окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка в Facebook.

Судячи з кадрів, опублікованого відео, російські військові опинилися в річці. Вони намагаються вибратися на берег, проте українські війська не дають їм цього зробити, обстрілюючи окупантів.

Нагадаємо, окупанти встановили понтон через річку Сіверський Донець.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай назвав Сіверський Донець другою Чорнобаївкою.

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ЛуганськВійна Росії проти України