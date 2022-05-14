Вторая "Чернобаевка". Появилось видео уничтожения российской переправы в Белогоровке

В Белогоровке Луганской области Вооруженные силы Украины помешали россиянам форсировать Северский Донец. В сети появилось видео, на котором видно, что ВСУ разрушили понтонные переправы оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко в Facebook.
Судя по кадрам, опубликованного видео, российские военные оказались в реке. Они пытаются выбраться на берег, однако украинские войска не дают им этого сделать, обстреливая оккупантов.
Напомним, оккупанты установили понтон через реку Северский Донец.
Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай назвал Северский Донец второй Чернобаевкой.
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