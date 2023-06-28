Втаптывает репутацию Венгрии в историческую грязь. Подоляк ответил на скандальное заявление Орбана

Он отметил, что Орбану пора осознать, что Украина уже 489 дней "яростно обороняет свою свободу, детей и будущее", противостоя "постсоветской неоимперии с замашками исторического серийного убийцы". Поэтому наше государство является субъектным и суверенным.

"Вопрос в том, насколько субъектен сам Орбан, если так откровенно унижает европейские ценности, строго придерживаясь российских пропагандистских мифов. И насколько же нужно не уважать Венгрию, чтобы так цинично втаптывать репутацию собственной страны в историческую грязь", - заявил Подоляк.

Скандальные заявления Орбана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан довольно часто позволяет скандально высказываться об Украине. К примеру, он говорил, что Украина якобы не может выиграть войну против России и отговаривал ВСУ от контрнаступления.

Последними его заявлениями было то, что он не считает российского диктатора Владимира Путина военным преступником, а Украина якобы не суверенное государство, потому что "у Киева нет собственного оружия и денег".

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