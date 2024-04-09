Сбежал за границу по брони. Могут ли на самом деле уволить за выезд из Украины

Если работник компаний или предприятий получил бронь от мобилизации, уехал за границу и не вернулся, на следующую бронь его просто не будут подавать. С другой стороны, даже при "бегстве" за границу уволить работника сложно. В суде они доказывают, что спасали свою жизнь во время войны, и суды идут им на встречу.

Снимают ли с работника бронь за нарушение

Во время военного положения в Украине мобилизации подлежат все военнообязанные от 18 до 60 лет. Но есть работники критически важных компаний, органов государственной власти, которые могут быть забронированы от мобилизации. 8 апреля стало известно, что ряд украинских телеканалов получили бронь от мобилизации для своих сотрудников. Бронь выдали и работникам нескольких цирков, которіе отнесли к критически важным предприятиям.

С одной стороны, бронь работника действует, пока человек продолжает работать на своем рабочем месте. А с другой, уволить работника именно из-за того, что тот уехал во время войны за границу, не могут. На такое несоответствие законов военного времени и Трудового Кодекса обращает внимание адвокат Екатерина Анищенко.

Бронирование обычно дается на полгода. Бронь на человека, если он уехал за границу и не вернулся, на следующий полугодовой цикл компания-работодатель возобновлять не будет.

Фото: Выехавшие за границу и не вернувшиеся могут обжаловать решение об увольнении в судах (Getty Images)

"То есть если есть приказ на увольнение человека, то не будет бронирования. Но здесь такой вопрос – а если человек не вернулся через месяц, когда уже должен был работать – в какой срок его должны уволить? Трудовое законодательство запрещает увольнять сотрудника, если он не явился на работу два-три дня. И здесь есть несогласованность законов военного времени и Трудового Кодекса. Потому что уволить не могут даже при наличии информации, что работник находится за границей и не хочет вернуться. Потому что у нас война", – обращает она внимание.

По словам юристки, такое правило теоретически действует и в тех случаях, когда из Украины выезжают и не возвращаются спортсмены, деятели культуры, публичные люди. Официально они должны числиться в тех компаниях, от которых брали бронь и где работали. А если их уволят, то они могут подать в суд и восстановиться в должностях, говорит Катерина.

"Люди подают в суд, чтобы обжаловать приказ на увольнение. Потому что они эвакуировались, чтобы защитить свою жизнь. И суды, как правило, принимают такую позицию. Многие предприятия, например в Харьковской области, ежедневно работают под обстрелами. И у них немало работников выехали и не вернулись. Руководители писали своим сотрудникам в мессенджерах: "Если вы не вернетесь к работе, мы вас уволим". Но как адвокат я понимаю: да, уволить могут, но потом человек пойдет в суд и обжалует это. Уволить могут за нарушение трудовой дисциплины. Но у нас война, и будет ли нарушением трудовой дисциплины сохранение своей жизни? Скорее всего, нет", – добавляет адвокат.

Кого могут уволить за невыход на работу во время войны

Трудовой кодекс распространяется на все формы собственности предприятий в Украине. Единственное исключение возможно для работников полиции, прокуратуры. У них есть специальные законы, имеющие более высокую силу, чем Кодекс Законов "О труде". Если они не явились на службу во время действия военного положения, то считается, что они нарушили присягу и не готовы встать на защиту родины.

Сейчас в судах много дел по возобновлению на службе полицейских. Однако там суды преимущественно становятся на защиту государства, потому что эти люди принесли присягу, говорит Катерина Анищенко.

Фото: Бронь дают на полгода. Выехавшим при следующей подаче списков ее обновлять не будут – Екатерина Анищенко (Getty Images)

"Из моей практики, в подобных случаях восстановить на работе удается примерно 1 служащего полиции из 10. У меня был кейс, когда полицейская уехала за границу в законный отпуск как раз перед началом вторжения РФ, но не могла вернуться, потому что перестали летать самолеты. Но она задержалась там ненадолго, и как только смогла, то вернулась на работу. Ее удалось восстановить в должности. Мы предоставляли доказательства того, что возвращаться домой ей помогали волонтеры", – приводит она пример из практики.

Что касается гражданских работников, то если она уехала за границу по броне и не вернулась, в следующий раз на броню их подавать просто не будут.

Будут ли наказывать тех, кто уехал и нарушил правила брони

Будут ли применять какие-либо санкции к тем, кто выехал из Украины по брони, остался за границей и через некоторое время вернулся?

Катерина Анищенко напоминает о законопроекте, зарегистрированном в Верховной Раде еще в апреле 2022 года, но его так и не приняли. По этому законопроекту, все мужчины военнообязанного возраста, не вернувшиеся в Украину во время действия военного положения и не вставшие на учет в ТЦК, должны подлежать уголовной ответственности – заключению сроком до семи лет. Но сейчас проект закона пока так и остался проектом.

"Резонанс был, когда по схожим схемам выехали люди из "батальона Монако", были и другие публичные кейсы. Тем не менее, никто не вернулся на данный момент времени. Если они вернутся, то по Конституции Украина принимает своих граждан. Возможно, могут быть только какие-то административные взыскания. Как бывает за то, что они не явились в ТЦК. Но за то же могут привлечь к ответственности всех граждан призывного возраста, кто уже и так живет в Украине", – отмечает собеседница.

Фото: По конституции Украина принимает всех своих граждан, которые уехали и возвращаются домой (facebook.com/zahidnuy_kordon)

В Украине некоторое время активно говорили об институте экстрадиции. Но чтобы это реально происходило на практике, граждане Украины другое государство может принудительно возвращать домой, если они нарушили местные, а не украинские законы, говорит адвокат. По ее словам, сейчас каких-либо законодательных изменений на эту тему в Украине не планируется.

Закон "О мобилизации", который пока находится на рассмотрении в ВР, предусматривает лишь обязательный учет граждан, выехавших за границу, через консульские учреждения.

"Однако и в таком случае это будет исключительно желанием человека – стать на этот учет в консульстве или нет", – подчеркивает юрист.