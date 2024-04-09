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Сбежал за границу по брони. Могут ли на самом деле уволить за выезд из Украины

Украина, Вторник 09 апреля 2024 17:59
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Сбежал за границу по брони. Могут ли на самом деле уволить за выезд из Украины Фото: Выезд мужчин за границу (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова
Эксперт: Катерина Анищенко

Если работник компаний или предприятий получил бронь от мобилизации, уехал за границу и не вернулся, на следующую бронь его просто не будут подавать. С другой стороны, даже при "бегстве" за границу уволить работника сложно. В суде они доказывают, что спасали свою жизнь во время войны, и суды идут им на встречу.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Катерина Анищенко.

Снимают ли с работника бронь за нарушение

Во время военного положения в Украине мобилизации подлежат все военнообязанные от 18 до 60 лет. Но есть работники критически важных компаний, органов государственной власти, которые могут быть забронированы от мобилизации. 8 апреля стало известно, что ряд украинских телеканалов получили бронь от мобилизации для своих сотрудников. Бронь выдали и работникам нескольких цирков, которіе отнесли к критически важным предприятиям.

С одной стороны, бронь работника действует, пока человек продолжает работать на своем рабочем месте. А с другой, уволить работника именно из-за того, что тот уехал во время войны за границу, не могут. На такое несоответствие законов военного времени и Трудового Кодекса обращает внимание адвокат Екатерина Анищенко.

Бронирование обычно дается на полгода. Бронь на человека, если он уехал за границу и не вернулся, на следующий полугодовой цикл компания-работодатель возобновлять не будет.

Сбежал за границу по брони. Могут ли на самом деле уволить за выезд из УкраиныФото: Выехавшие за границу и не вернувшиеся могут обжаловать решение об увольнении в судах (Getty Images)

"То есть если есть приказ на увольнение человека, то не будет бронирования. Но здесь такой вопрос – а если человек не вернулся через месяц, когда уже должен был работать – в какой срок его должны уволить? Трудовое законодательство запрещает увольнять сотрудника, если он не явился на работу два-три дня. И здесь есть несогласованность законов военного времени и Трудового Кодекса. Потому что уволить не могут даже при наличии информации, что работник находится за границей и не хочет вернуться. Потому что у нас война", – обращает она внимание.

По словам юристки, такое правило теоретически действует и в тех случаях, когда из Украины выезжают и не возвращаются спортсмены, деятели культуры, публичные люди. Официально они должны числиться в тех компаниях, от которых брали бронь и где работали. А если их уволят, то они могут подать в суд и восстановиться в должностях, говорит Катерина.

"Люди подают в суд, чтобы обжаловать приказ на увольнение. Потому что они эвакуировались, чтобы защитить свою жизнь. И суды, как правило, принимают такую позицию. Многие предприятия, например в Харьковской области, ежедневно работают под обстрелами. И у них немало работников выехали и не вернулись. Руководители писали своим сотрудникам в мессенджерах: "Если вы не вернетесь к работе, мы вас уволим". Но как адвокат я понимаю: да, уволить могут, но потом человек пойдет в суд и обжалует это. Уволить могут за нарушение трудовой дисциплины. Но у нас война, и будет ли нарушением трудовой дисциплины сохранение своей жизни? Скорее всего, нет", – добавляет адвокат.

Кого могут уволить за невыход на работу во время войны

Трудовой кодекс распространяется на все формы собственности предприятий в Украине. Единственное исключение возможно для работников полиции, прокуратуры. У них есть специальные законы, имеющие более высокую силу, чем Кодекс Законов "О труде". Если они не явились на службу во время действия военного положения, то считается, что они нарушили присягу и не готовы встать на защиту родины.

Сейчас в судах много дел по возобновлению на службе полицейских. Однако там суды преимущественно становятся на защиту государства, потому что эти люди принесли присягу, говорит Катерина Анищенко.

Сбежал за границу по брони. Могут ли на самом деле уволить за выезд из УкраиныФото: Бронь дают на полгода. Выехавшим при следующей подаче списков ее обновлять не будут – Екатерина Анищенко (Getty Images)

"Из моей практики, в подобных случаях восстановить на работе удается примерно 1 служащего полиции из 10. У меня был кейс, когда полицейская уехала за границу в законный отпуск как раз перед началом вторжения РФ, но не могла вернуться, потому что перестали летать самолеты. Но она задержалась там ненадолго, и как только смогла, то вернулась на работу. Ее удалось восстановить в должности. Мы предоставляли доказательства того, что возвращаться домой ей помогали волонтеры", – приводит она пример из практики.

Что касается гражданских работников, то если она уехала за границу по броне и не вернулась, в следующий раз на броню их подавать просто не будут.

Будут ли наказывать тех, кто уехал и нарушил правила брони

Будут ли применять какие-либо санкции к тем, кто выехал из Украины по брони, остался за границей и через некоторое время вернулся?

Катерина Анищенко напоминает о законопроекте, зарегистрированном в Верховной Раде еще в апреле 2022 года, но его так и не приняли. По этому законопроекту, все мужчины военнообязанного возраста, не вернувшиеся в Украину во время действия военного положения и не вставшие на учет в ТЦК, должны подлежать уголовной ответственности – заключению сроком до семи лет. Но сейчас проект закона пока так и остался проектом.

"Резонанс был, когда по схожим схемам выехали люди из "батальона Монако", были и другие публичные кейсы. Тем не менее, никто не вернулся на данный момент времени. Если они вернутся, то по Конституции Украина принимает своих граждан. Возможно, могут быть только какие-то административные взыскания. Как бывает за то, что они не явились в ТЦК. Но за то же могут привлечь к ответственности всех граждан призывного возраста, кто уже и так живет в Украине", – отмечает собеседница.

Сбежал за границу по брони. Могут ли на самом деле уволить за выезд из Украины

Фото: По конституции Украина принимает всех своих граждан, которые уехали и возвращаются домой (facebook.com/zahidnuy_kordon)

В Украине некоторое время активно говорили об институте экстрадиции. Но чтобы это реально происходило на практике, граждане Украины другое государство может принудительно возвращать домой, если они нарушили местные, а не украинские законы, говорит адвокат. По ее словам, сейчас каких-либо законодательных изменений на эту тему в Украине не планируется.

Закон "О мобилизации", который пока находится на рассмотрении в ВР, предусматривает лишь обязательный учет граждан, выехавших за границу, через консульские учреждения.

"Однако и в таком случае это будет исключительно желанием человека – стать на этот учет в консульстве или нет", – подчеркивает юрист.

Отметим, работники СМИ и культуры должны иметь бронирование или отсрочку от мобилизации, поскольку эти сферы играют важную роль в общественной жизни. Об этом сказал глава комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев в комментарии РБК-Украина.

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