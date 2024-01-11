Сбежали в РФ. Группе бывших охранников Януковича объявили подозрение в дезертирстве

Побег Януковича

21 февраля 2014 года Янукович вместе со своей сожительницей в сопровождении охраны - военнослужащих Управления госохраны Украины, вылетел на вертолете из своей резиденции "Межигорье" в Харьков. На следующий день он прибыл в Донецк, откуда предпринял попытку незаконно вылететь в Россию.

После блокирования вылета работниками Государственной пограничной службы Янукович и руководители его охраны вступили в преступный сговор с представителями силовых ведомств РФ для пересечения государственной границы Украины.

Для этого был разработан и согласован план по переправке президента-беглеца и лиц из его близкого окружения, в частности сына и сожительницы, а также охраны, сначала на территорию военного аэродрома РФ на территории АР Крым.

Бегство охранников бывшего президента

В дальнейшем, находясь на территории воинской части Черноморского флота РФ в районе Севастополя, Янукович принял решение окончательно покинуть территорию Украины. Для обеспечения себя профессиональной охраной в дальнейшем он решил склонить военнослужащих УГО Украины, которые выполняли воинский долг по обеспечению его личной безопасности, к дезертирству и выезду с ним в Российскую Федерацию.

"В результате шестнадцать военнослужащих УГО Украины выехали морским судном, предоставленным Вооруженными силами РФ, в Российскую Федерацию и к месту службы не вернулись. Большинство из них после отъезда получили гражданство страны-агрессора", - говорится в заявлении.

С целью скрыть совершенное дезертирство был издан приказ от 23 февраля 2014 года об увольнении 15 из этих сотрудников УГО Украины с военной службы.

Что им грозит

По материалам ГБР руководством Управления госохраны Украины в 2023 году назначена служебная проверка и установлено, что работники УГО выехали в РФ 24 февраля 2014 года в статусе военнослужащих. Эти материалы использованы в качестве доказательств по делу дезертирства охранников Януковича.

В ближайшее время будет решаться вопрос об обращении к следственному судье с ходатайствами об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Бывшим охранникам сообщили о подозрении в самовольном оставлении места службы с целью уклонения от военной службы, совершенного по предварительному сговору группой лиц. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Уголовное преследование Януковича в Украине

В марте прошлого года сообщалось, что бывшего украинского президента-беглеца Виктора Януковича будут судить за подстрекательство к дезертирству и организацию незаконной переправки через госграницу.

Уже в июле в суд был направлен обвинительный акт в отношении президента-беглеца Виктора Януковича из-за захвата государственной власти в 2010 году.

А в сентябре дело о завладении охотничьими угодьями "Сухолучье" в Киевской области бывшим президентом Украины Виктором Януковичем и его сообщниками направили в суд.