В Украине будут заочно судить Януковича по делу о завладении угодьями "Сухолучье"

Дело о завладении охотничьими угодьями "Сухолучье" в Киевской области бывшим президентом Украины Виктором Януковичем и его сообщниками направили в суд. Их будут заочно судить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт в отношении бывшего Президента Украины и еще трех человек, обвиняемых в завладении земельным участком лесного фонда на территории Сухолуцкого сельсовета в Киевской области площадью 17,5 га и ориентировочной стоимостью" , - говорится в сообщении.

В САП напомнили, что в 2007 году экс-президент (на момент совершения преступления - премьер-министр) с целью завладения государственным имуществом, а именно земельным участком лесного фонда Днепровско-Тетеровского лесоохотничьего хозяйства на территории Сухолуцкого сельского совета Вышгородского района Киевской области, инициировал принятие ряда решений, приведших к выбытию из государственной собственности вышеуказанной земли.

Для реализации преступной схемы сообщники бывшего президента привлекали своих приближенных лиц, которые обращались в Киевскую облгосадминистрацию с заявлениями о выделении им земельных участков площадью до 1 га, а позже об изменении целевого назначения указанных участков, что в дальнейшем позволяло беспрепятственно передать землю фирме, подконтрольной когда президенту.

Вскоре, в 2009-2011 годах на этом участке был построен гостинично-ресторанный комплекс, который использовался экс-президентом для личных нужд.

Действия Януковича квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, его сообщников – по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Расследование этих фактов начато в 2014 году. До ноября 2019 дело расследовал департамент спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины. Вскоре дело передали в САП и Национальное антикоррупционное бюро.

Дела Януковича

Напомним, в 2021 году бывшему президенту Виктору Януковичу и экс-премьер-министру Николаю Азарову сообщили о подозрении за совершение государственной измены из-за "Харьковских соглашений". Их также объявляли в розыск.

Недавно стало известно, что в Украине будут судить Януковича и Азарова из-за подписания "Харьковских соглашений" в пользу России в 2010 году.

Кроме того, недавно в суд был направлен обвинительный акт в отношении Януковича в связи с захватом государственной власти в 2010 году.